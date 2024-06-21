健康解碼｜新型前列腺癌標靶放射治療 Lu-177鎖定PSMA陽性癌細胞

早期前列腺癌易與前列腺肥大混淆，不少患者因而延誤治療，確診時已屬晩期。治療這類患者，一般會先採用荷爾蒙治療，以抑制癌細胞生長的訊號，但要密切留意有否出現去勢治療無效的情況。有臨床腫瘤科專科醫生指出，去勢治療無效即意味癌細胞毋須再依賴荷爾蒙，仍然可以繼續生長，即出現抗藥問題。若然情況發生，便需要考慮其他治療方法。最近，新型標靶放射治療鑥(Lu)-177-PSMA-617得到美國FDA及香港衛生署批准註冊使用，可如「追蹤彈」般擊殺帶有獨特標記的癌細胞，為已對化療和標靶荷爾蒙藥物出現抗藥性的病人帶來新希望。

治療前列腺癌的方案需要根據個案期數而制訂。臨床腫瘤科專科李宇聰醫生指出，一般會按腫瘤的體積、擴散至附近器官的程度以及遠端轉移的情況進行分期。第一、二期的患者可以採用手術或/及放射線治療，第三期則可考慮放射線治療再配合荷爾蒙治療，以提高治癒機率，減低復發可能性。如果腫瘤已經擴散，便會從荷爾蒙治療入手。李醫生指，「由於前列腺癌細胞會受雄性荷爾蒙影響刺激生長，所以只要把身體的雄性荷爾蒙水平降低，便可以有效控制病情。」

密切留意PSA指數 在治療晚期前列腺癌期間，需要密切留意有否出現去勢治療無效的情況。李醫生指出，一般會持續監察患者血液的前列腺特異性抗原（PSA）指數，如果指數下降，就代表腫瘤受到控制，反之則代表病情惡化。 如果患者病情惡化成去勢治療無效前列腺癌，便會採用標靶荷爾蒙藥或/及化療；若情況沒有好轉或進一步轉差，以往其他治療選擇很有限。但近年醫學界引入標靶放射治療，可以精準殺死癌細胞，有效控制病情。李醫生解釋，標靶放射治療是透過鎖定前列腺癌細胞上的PSMA生物標記作為治療靶點。患者需要先接受PSMA正電子掃描，以檢查癌細胞是否屬PSMA陽性，以及前列腺癌分布的位置。

Lu-177針對消滅PSMA陽性癌細胞 如果患者經檢查後，確定適合接受標靶放射治療，便會安排注射Lu-177-PSMA-617標靶型同位素，而藥物進入血液後，會追蹤帶有PSMA陽性的癌細胞進行消滅。該藥物早前已經美國FDA及香港衛生署批核，適用於曾接受化療和標靶性荷爾蒙藥物、PSMA陽性的去勢治療無效前列腺癌患者。新治療能有效壓抑癌細胞擴散及生長，與標準治療比較，病人的存活期有望增加三成，有效延緩腫瘤惡化及改善病人的生活質素。 雖然標靶放射治療會選擇性地消滅癌細胞，但少量的身體正常細胞都會受到輻射影響。李醫生指，部分患者可能會出現疲倦、食欲不振，嘔吐等副作用。

患者一般入院治療後，需要觀察一段時間，以等待高濃度的輻射排出體外；當輻射下降至安全水平，便可以出院。患者在出院後都有一系列的個人護理措施需要注意，包括每天要洗澡、衣服要與其他同住者分開洗，與他人保持距離等等。李醫生提醒，治療前列腺癌有不同治療方法，患者需要與主診醫生商討，按個人病情選擇最適合的方案。