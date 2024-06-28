健康解碼｜新型A酸藥膏 避免暗瘡凹凸洞形成

一旦臉上長出痘痘，千萬要忍手，不要自行擠暗瘡，否則有機會傷害毛囊結構，加劇發炎反應，造成疤痕增生或凹凸洞等問題。有皮膚科醫生提醒，如果暗瘡情況較嚴重，範圍較大或有膿疱，便應及早求醫，以免錯過治療的黃金時間。現時有新一代A酸藥膏，除了有消炎效果，更可減低日後形成暗瘡印的機會。

錯誤處理暗瘡 皮膚溶爛灼傷

坊間有不少標榜可治療暗瘡及疤痕的產品，曾有患者為了消除臉上的暗瘡及疤痕，自行在網上購買了一些混合果酸產品，結果使用後情況變得更差。

皮膚科專科醫生顏佩欣指出，該名患者使用果酸產品後，原有暗瘡及疤痕不但未能改善，他的皮膚更出現嚴重發炎情況，臉上更有點灼傷。他需接受短期抗生素療程及塗抹新型A酸藥膏，才能消炎及消退疤痕。

顏醫生提醒，由於每個人的皮膚耐受能力不同，因此避免胡亂使用高濃度的酸性護膚產品，以免灼傷皮膚並加劇暗瘡疤痕問題。

認識疤痕成因 避免亂擠暗瘡

雖然護膚有助預防暗瘡，但是過度清潔臉部、過度使用磨砂護膚品及電動洗臉機，原來也可誘發暗瘡。顏醫生說，想加快消退暗瘡及其疤痕，切忌自行擠暗瘡，如果遇上暗紅、硬塊、疼痛的囊腫型暗瘡，即俗稱「石頭瘡」，更千萬不要亂擠，因為石頭瘡的發炎位置在皮膚深層，容易形成永久疤痕或凹凸洞。

「凹凸洞是暗瘡發炎後，損壞真皮膚組織而形成的永久性疤痕，屬於萎縮型疤痕，加上疤痕組織出現纖維化，因而令膚質變得不平滑。」顏指出，要減低日後出現疤痕風險，必需及早治療暗瘡，尤其當暗瘡越嚴重，治療開始得越遲，出現疤痕的風險就越大。許多暗瘡疤痕病人都是因為錯失了及早治療的良機，導致後續疤痕治療變得複雜。

新型A酸藥膏 消炎同時減印

治療暗瘡及其疤痕並無單一方程式。顏醫生稱，如暗瘡問題較嚴重，有明顯的膿瘡，可能需要處方口服藥物，例如口服抗生素或口服A酸︰「口服A酸對醫治暗瘡及其疤痕問題有明顯效果，但使用後可導致皮膚乾燥、血脂升高及其他副作用等。」

此外，醫生亦會處方不同類型的暗瘡外用藥物作輔助治療，如抗生素、第三代A酸及較新的第四代A酸藥膏等，使暗瘡更快癒合：「新一代的A酸藥膏比較具針對性，對一些發炎性暗瘡或比較厚實的暗瘡，消炎效果比較顯著，也可減低日後形成暗瘡印的機會，有預防留疤的作用。根據最新研究，使用新一代A酸亦有可能改善凹凸洞數量。」至於較嚴重的凹凸洞，可利用皮秒激光或分段式激光煥膚治療，促進膠原蛋白和彈性纖維的生成，填補凹凸洞。暗瘡患者可尋求醫生專業意見，制定合適的治療方案改善問題，減少疤痕形成，長遠提升膚質。