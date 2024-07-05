健康解碼｜晚期前列腺癌「混合療法」概念 抑制荷爾蒙 延緩惡化

相對其他癌症，前列腺癌的整體存活率較高，以晚期前列腺癌為例，現時可以透過傳統荷爾蒙針藥，配合新一代口服荷爾蒙藥物，延緩癌細胞生長速度，比起傳統治療可能用到的化療藥物，副作用較低，更能維持年老患者的生活質素。 根據香港癌症資料統計中心數字，2021年本港前列腺癌新症及死亡個案分別有3,038及518宗，發病及死亡率並隨年齡增長而攀升。其中，第四期確診的前列腺癌患者佔整體個案之31.5%，反映不少患者至較後階段才意識到病情。 持續骨痛須正視 泌尿外科專科醫生余庭安形容，早期前列腺癌的病情仿如懂得「偽裝」，幾乎沒表現出任何明顯徵狀，就算期間男士出現尿流細弱及小便不暢順等問題，也容易會誤與良性前列腺增生劃上等號，直到癌細胞擴散至骨骼及淋巴引起疼痛，患者始知道事態嚴重。

「長者經常骨痛，可能以為是退化性關節炎及勞損，然而只要充足休息，這些痛楚會有好轉。相反，晚期前列腺癌引起的痛楚是持續，甚至令人晚上痛醒，如果持續骨痛，必須及早正視。此外，晚期病情亦會影響到營養吸收，使人消瘦及體重下降，愈早發現，存活率相對愈高。」余醫生說。 六十六歲的陳伯（化名）剛退休就發現經常周身骨痛，先後接受了抽血及正電子掃描檢查，結果證實是患上了晚期前列腺癌。他擔心，即使接受治療，也擔心自己未能負荷到藥物副作用而影響到生活質素，加上不想成為子女的負擔，一度猶豫應否開展治療。最終，他在子女鼓勵下接受了新型治療，病情逐漸受控，他亦得以享受原有生活。

混合治療增成效 控制腫瘤生長，延長患者壽命是晚期前列腺癌的治療目標，余醫生指傳統上會用到荷爾蒙治療，以注射荷爾蒙藥物為例，能夠抑制癌細胞生長，像陳伯這類個案，可合併使用新一代口服荷爾蒙藥物雄激素受體抑制劑，將能進一步減低死亡率。此外，化療亦是其中一種可能用到的藥物，但此治療方案對患者體魄及身體機能的要求較高，年紀較大人士未必適合使用。 隨著病情演進，余醫生指前列腺癌細胞會不停轉變及生長，演變為去勢療法無效前列腺癌，屆時就有需要調整治療方案。他指出，以往新一代口服靶向性荷爾蒙藥物可在此階段的第二線使用，惟近年已有研究指出，提早在第一線治療時已可使用相關藥物，配合原本藥物，多管齊下，有助加強控制。

余醫生提醒男士們，五十歲開始可接受前列腺癌篩查，簡單抽血檢查前列腺特異抗原（PSA）便可，如有需要可再配合肛門指探及磁力共振等影像檢查，務求盡早識別病情。 備注： 余庭安醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。