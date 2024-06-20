健康解碼｜晚期慢阻肺病徵狀易影響日常活動 醫患共同訂定治療方向 提升生活質素

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病，COPD）是一種不能根治的病症，但可以透過不同方法幫助患者控制病情、減低出現併發症的風險。香港大學內科學系臨床助理教授阮君毓醫生建議，患者及其照顧者可與醫生共同商討及計劃治療方向，特別是一些較晚期階段的患者，可透過長效氣管舒張劑或氧氣治療等方案紓緩徵狀、以減少出入醫院的次數，達致提升生活質素的效果。 70多歲的Jimmy（化名）一直以來都非常活躍，最喜愛四處走走看看、陪陪孫兒玩樂。但因受到慢阻肺病的影響且病情隨時間發展至較晚期階段，Jimmy不時因為突發性的氣促、頻繁的咳嗽而需要入院治療，令他覺得生活質素嚴重受到影響。另一方面, 他更擔心自己將成為家人的負擔繼而萌生放棄治療的想法，令他的家人非常憂心。

香港大學內科學系臨床助理教授阮君毓醫生指出，慢阻肺病一旦踏入晚期，患者主要會出現氣促、虛弱的情況，即使進行中等活動（例如穿著衣物或是休息）都有機會引致患者呼吸困難。此外,頻繁的咳嗽、體重減輕、肌肉萎縮、睡眠困難等病徵亦容易長期造成患者的心理壓力，使其產生焦慮或其他負面情緒。這些症狀可能會在疾病的早期出現，但在晚期變得愈發嚴重繼而影響患者的日常活動。 「要了解患者的病情是否進展到較晚期階段，一般會先觀察其日常活動是否受到影響，特別是進行基本活動如穿著衣物、上洗手間、進出家門等時，是否出現呼吸困難的症狀。另外，客觀的檢查分析，例如測量氧氣水平、胸部功能測試，以及患者入院的次數等亦會作為評估的準則。如果測試顯示患者的氧氣水平低於正常水平，稱為低氧血症，這可能是病情進一步惡化的警號。而胸部功能測試，則用於評估患者的肺功能限制和受傷害程度。」阮君毓醫生說。

藥物有助紓緩慢阻肺病徵狀 減少入院次數 一旦確診患者的病情進入較晚期階段，治療目標主要為緩解症狀、減少急性惡化等，例如患者可使用吸入器送藥（例如氣管舒張劑）來幫助控制症狀，當中又以長效氣管舒張劑為主，幫助患者長時間舒張氣管，以及預防氣管收窄。必要時亦可透過長期使用吸氧裝置，減低患者嚴重缺氧的風險。此外，患者亦可配合復康治療。除了可以學習控制氣喘、以身體動作協調呼吸的技巧外，患者亦可獲取各種資訊如節省體力的方法、飲食建議等，以減低慢阻肺病徵狀所造成的生活影響。