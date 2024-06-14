健康解碼｜歌神失聲 RSV病毒惹的禍 接種疫苗既防感染 也防併發症發生

「歌神」張學友早前因感染呼吸道合胞病毒（RSV）而被迫取消數場台灣舉辦的演唱會，喚起市民對這種具有高度傳染性的病毒之關注。有專科醫生指出，RSV可以引起支氣管炎及肺炎，建議年長人士盡早接種疫苗，以減低感染、出現併發症甚或是死亡風險。 RSV是一種可致呼吸道疾病的單鏈核糖核酸病毒，在香港，感染全年皆會發生，在兒童及長者之間尤為常見。呼吸系統科專科醫生譚子雋醫生指出，RSV病毒感染初期的病徵如同感冒，其後有可能會影響上、中呼吸道，假如患者為六十歲以上，尤其是那些患有慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎臟疾病等的高危人士，一旦感染，症狀往往較普通人嚴重。

患有共病 感染RSV後症狀更嚴重 有研究顯示，約8成感染RSV而住院的高危人士，至少出現一種或以上併發症，當中以肺炎最常見。由於長者的免疫系統相對較弱，他們因感染而入院，以至死亡的比例亦相對較高。另一研究就指出，65歲以上人士因感染RSV而入院的比例為22%；30日內因感染而死亡的比例更高達85%。此外，RSV感染也可能加重心臟衰竭病情，絕不能忽視病毒引起的嚴重性。 譚醫生說，暫時沒有特效藥物治療RSV感染，一般會以藥物紓緩症狀，患者並要補充足夠水分以防止脫水，通常一至兩星期內便能痊癒。至於患有慢性疾病人士，則應依從醫生指示用藥，避免原有病情惡化。如因細菌引起肺炎、竇炎或中耳炎，則或需要服用抗生素。

接種疫苗 60歲以上人士宜盡早行動 事實上，RSV感染甚為普遍，病毒可以透過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或接觸染有患者分泌物之物件而間接傳播。譚醫生認為，要預防RSV感染，除了保持個人衛生、出入高風險場所戴上口罩之外，接種RSV疫苗可提高自身對病毒的防護。 譚醫生引述研究指，接種疫苗可保護60歲以上人士抵抗RSV病毒引致的下呼吸道疾病超過80%，並可保護患有至少一種共病（慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎臟疾病）人士在感染後出現下呼吸道疾病的機會超過90%。多個國際指引包括美國疾病防控中心也强烈建議60歲或以上並患有長期疾病的人士接種一劑RSV疫苗，以預防RSV感染及出現重症的機會。全球哮喘防治創議（GINA）建議 RSV佐劑疫苗能減輕上呼吸道及下呼吸道症狀，尤其是60歲或以上的長者及哮喘患者。另外，患有慢性心臟或肺病、免疫系統較弱及長期居住於院舍的長者亦應接種，避免出現併發症甚或死亡。

譚醫生建議，60歲以上或上述提及的高危人士可諮詢主診醫生意見，按自身病情作接種安排，以減低感染RSV病毒的風險。