健康解碼｜殘留疫情負面情緒 提升抑鬱風險

隨著新冠疫情過去，社會慢慢復常，不少市民以為疫情期間曾出現情緒健康問題，必然與疫情一起離去；然而，有精神科專科醫生指，如果新冠疫情時曾出現抑鬱症徵狀，又或未曾處理好其時的情緒問題，其實仍需要積極面對，解決危機。 愈來愈多青少年人患抑鬱 「根據香港心理衛生會的全港抑鬱指數調查，去年的數據見到有一成的香港成年人，都出現過一些嚴重的抑鬱症狀。與過往幾年相比，增加了差不多2.5倍。」精神科專科黃璐璐醫生表示，抑鬱症成因很多，包括遺傳、疾病、創傷，甚至酒精藥物的影響等，但近年令抑鬱症患者愈來愈多，最主要還是心理與環境因素的影響。

根據調查數字，青少年人是抑鬱症患者比率提升最多的組別，黃醫生解釋：「疫情期間，很多年輕人在家上課，沒有了校園生活；直到疫情過後，他們要回歸校園上課，其實是一個很大的改變。以往，他們可以慢慢用3年時間適應的生活，現在要一下子學習，因此困難特別大。」 抑鬱可引致自殺風險 黃醫生續指，抑鬱症會嚴重影響生活，部分患者即使是在疫情時病發，如果沒有妥善處理，或會影響至今。「抑鬱症患者會出現身體與精神的症狀，身體方面，比較常見就是失眠、胃口不佳、身體虛弱、疲倦、難以入睡，甚至會出現一些不明痛症等。」至於精神上會維持一個很低落的情緒，很多時做甚麼都提不起勁、失去了對生活的興趣、易怒、覺得自己沒用、難以集中精神等。有些嚴重起來，甚至會出現幻覺、妄想，以至自殘自殺，風險其實相當之高。

新一代噴鼻式藥物 最快24小時見效 精神科專科麥永接醫生表示，如果當抑鬱症患者出現自殺傾向時，已屬急症，患者應積極接受治療，才能擺脫這些負面旋渦。「現時治療抑鬱症，主要是以藥物治療與心理治療兩者配合，傳統上藥物治療都是針對單胺系統，調節腦部單胺類神經傳導物質（包括血清素、去甲腎上腺素和多巴胺），從而令患者腦部能夠回復正常功能。」 麥醫生解釋，由於針對單胺系統的藥物需要時間起效，而且有大約三分之一的抑鬱症是處理不了，因此對於有自殺傾向，或者多次嘗試不同藥物而沒效的患者，可以嘗試新一代的噴鼻式藥物，「這是另一種治療機制，即促進腦源性神經因子（BDNF）生長，治療腦部受損區域，最快24小時就可以起效，因此能有效處理以上問題。」

梳理抑鬱情緒 麥醫生補充，如果曾經出現抑鬱症問題，亦要留意會否復發。「曾經接觸一個抑鬱症個案，患者是在疫情期間，因身在異地隔離，加上對疫情的恐懼而患上抑鬱症。患者積極求醫，很快就控制了病情；當他以為一切安好，卻在復常後，工作上因種種原因而受挫時，抑鬱症便復發了。由此可見，如何梳理在新冠疫情期間所帶來的情緒，其實非常重要。」 梳理情緒有很多方法，例如通過文字或圖像，重溫當時的情境，亦有助調適心情。《疫情亦晴》故事相簿便紀錄其時香港人的一些心路歷程，能夠協助大眾正視、調整各種因新冠疫情積壓的種種情緒隱患。

精神科專科黃璐璐醫生

精神科專科麥永接醫生