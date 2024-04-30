健康解碼｜氣促多痰長期咳嗽或患慢阻肺病

長期咳嗽、多痰、氣促、呼吸困難，可能是慢性阻塞性肺病的症狀。這疾病可能導致患者缺氧，並嚴重影響他們的健康、生活素質及情緒。因此，患者需定期進行適量的運動和呼吸訓練，以增強體力和呼吸功能，預防病情惡化。同時，家人的支持和幫助對患者十分重要。

長期吸煙是最大元兇

慢性阻塞性肺病是一種常見的慢性肺部疾病。由於呼吸系統長期遭受損害，導致氣道狹窄和阻塞，令吸入和呼出空氣變得困難，引發缺氧、氣喘和咳嗽等症狀。香港都會大學護理及健康學院副教授賴婉君博士提到，吸煙時間越長或吸煙量越大，患病的風險就越高。另外，長期暴露於有害物質或懸浮微粒，可能會增加病發機率，尤其是那些過去在工廠、礦場或建築工地工作的人，患病風險也會增加。賴博士補充，年紀較大、有家族病史的人，患病的可能性也比較高。

慢阻肺病可致心臟併發症

慢性阻塞性肺病主要分為兩大類型：「肺氣腫」和「慢性支氣管炎」。「肺氣腫」是指位於細支氣管末端的肺泡發生腫脹並被破壞，導致氣體交換的面積減少，血液中的氧氣供應量隨之減少，二氧化碳也無法有效地排出；「慢性支氣管炎」是指支氣管黏膜發炎，黏液分泌增加，導致呼吸道阻塞。患者可能會感到極度疲倦、呼吸不暢、早晨痰多、胸部不適等等。在嚴重的情況下，患者可能會在走幾步後已經感到氣喘，甚至在洗澡時也會感到困難，嚴重影響日常生活。每次病情發作時也會影響肺功能，減少氣流量，使心臟需要不斷地加速泵血以應對，增加心臟的負擔，最終可能導致與心臟相關的併發症。

適量運動 提升身體耐力

治療方面，患者必須戒煙，因為吸煙是導致此病的主要危險因素。常用的治療藥物包括吸入性的氣管擴張及類固醇藥物。這些藥物可改善呼吸急促的症狀，並減少痰液的產生。在病情嚴重的情況下，患者可能需要使用呼吸機，甚至進行手術切除部分已經被破壞的肺組織。

此外，患者應該進行呼吸訓練和適當的運動，以改善呼吸功能及提高身體耐力。改善生活節奏以及攝取足夠的營養也十分重要。這可改善患者的生活素質和控制病情。

歸根到底，患者需要學會自我管理，以減少發病的機率。例如，在天氣過熱或空氣質量不佳時，患者應避免外出；早上起床時，由於精力相對較好，應該優先從事一些較為耗能的活動；洗澡時不應使用過熱的水，如有氣喘的症狀，最好坐著洗澡，以預防因呼吸困難引起的暈厥和跌倒；當病發時，患者需學會控制呼吸節奏，保持冷靜。

許多患者由於身體狀況欠佳，非常需要家人的幫助。賴博士曾遇到一位患有慢性阻塞性肺病的伯伯，儘管家人對他關愛有加，但他們缺乏對這種疾病的了解，未能提供適切的身心支持。伯伯臨終前曾表示只有醫護人員才真正理解了他的處境。因此，令家人明白慢性阻塞性肺病病人的需要及如何照顧患者是極為重要的。