健康解碼｜氣胸處理不善增復發風險 單孔胸腔鏡胸膜黏連術 減手術創傷 提升康復速度

「爆肺」正式學名是氣胸，指空氣積存於胸腔膜並壓迫肺部，導致肺部塌陷的狀況，如果處理不善，有機會增加復發風險。心胸肺外科專科醫生建議，患者可在排氣後進行胸膜黏連術，通過黏結肺與胸膜之間的腔隙，進一步預防「爆肺」復發。近年更可透過微創方法，例如單孔胸腔鏡手術去處理，大大減少手術創傷和康復時間。 港怡醫院心胸肺外科名譽顧問醫生司徒達麟表示，肺部就像一個充滿空氣的大氣球，並貼著肋骨裡面的胸壁、橫隔膜等，一般情況下兩者間是沒有空隙的，當空氣因不同原因而積存於胸腔膜並壓住肺部，便會導致肺部塌陷，造成氣胸。

「氣胸可分為原發性和繼發性兩類。原發性氣胸是指沒有明確外部原因的氣胸情況，它通常發生在肺部表面的薄弱區域，例如肺頂位置出現一些氣泡，就像皮膚上出現水泡一樣。這些氣泡非常脆弱，一旦破裂，空氣就會進入胸腔，引起氣胸。如遭受外傷或患有肺部疾病如肺炎、肺氣腫而引伸的氣胸，則屬於繼發性氣胸。」 腔隙存「空氣」會影響肺部活動 致呼吸困難 氣胸的徵狀主要包括氣喘和疼痛，司徒達麟醫生解釋，人體依靠胸壁和橫隔膜的運動使肺部擴張和收縮來呼吸，一旦發生氣胸，肺部和胸壁之間有「空氣」，便不能直接帶動肺部活動，繼而使肺部運動效率降低，導致呼吸困難。而疼痛則是由於肺部膨脹運動的增加，刺激肺內的感覺神經末梢，尤其在深呼吸時更加明顯。如果未及時接受治療，氣胸可能引起一些併發症或後果，例如同時發生在兩側肺的氣胸可能導致生命危險，而擠壓性氣胸可能阻塞血液循環，造成心臟無法正常運作。

司徒達麟醫生表示，要治療氣胸及預防復發，患者可在傳統的排氣手術後再接受胸膜黏連術，刺激肺部和胸膜之間的組織引發炎症反應，促使肺與胸膜黏結在一起，從而防止肺部再次塌陷。近年更可透過微創方法，例如單孔胸腔鏡手術去處理，過程中只有一個傷口，例如直接在排氣的胸腔引流管傷口進行手術，毋須額外增加傷口，所以更微創、創傷性更低。 胸腔電子引流提供穩定負壓 增強黏結力度 為了進一步預防復發，醫生更會配合「快速康復模式」（ERAS）計劃，助患者盡早重建正常生活。「快速康復模式」是一個綜合性的概念，例如在手術前先處方止痛藥物或麻醉，減低神經的痛楚反應；手術後亦可透過胸腔電子引流去保持穩定的負壓，協助肺部引流和癒合。

司徒達麟醫生指，胸腔電子引流能有效監察患者的肺部康復情況，例如有沒有漏氣、膨脹程度等，可以確保手術的質素，臨床數據顯示，有接受負壓治療的患者，肺部的黏結比較穩。不過司徒醫生建議患者於手術後一個月內避免進行劇烈運動或乘搭飛機，以免影響肺部的黏結，除此之外，康復後便可以繼續一切正常的生活習慣。