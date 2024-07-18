健康解碼｜治療慢阻肺病 用藥須正確 二合一長效藥物 預防復發 延緩肺功能惡化

吸煙是導致慢阻肺病（COPD）的最大元凶，患者的肺功能會隨年月而衰退，要避免病情持續惡化，除了戒煙，及早接受治療並以正確方法用藥，同樣重要。有呼吸系統科專科醫生提醒，病人不應只依賴短效氣管舒張劑紓緩病情，而應適當使用長效藥物，例如二合一長效氣管舒張劑，長遠減低復發及延緩肺功能惡化。 五十八歲的阿友（化名）任職工地督察，每日均要穿梭地盤進行監督。去年開始，他發現工作期間總是感到氣喘，而且狀況每況愈下，求診下始得知自己患上慢阻肺病。本身是煙民的他並沒有因患病而戒煙，每次發作，僅靠短效藥物紓緩症狀，當病情轉趨平穩，便會自行停藥，導致肺功能持續下降。直到太太勸他戒煙及督促他依從用藥，情況才有好轉。

短效舒張劑 僅應對急性發作 呼吸系統科專科醫生黃琼英指出，臨床上確有許多慢阻肺病患者像個案中的阿友般，患病而不自知；不少個案在初期僅會有痰多咳嗽徵狀，容易忽略，然而隨著肺功能持續衰退，可能連行路也不夠氣，簡單如買餸煮飯也不行，影響日常生活︰「如果患者本身有吸煙習慣，經常氣喘咳嗽，便應盡早接受診斷，否則長遠會併發心臟疾病、腳踵，甚至需要使用氧氣機呼吸，減低自理能力。」 不過，即使接受治療，也不代表一定能夠控制病情，患者是否使用合適藥物，以及用藥方法是否正確最為關鍵。黃醫生舉例，治療慢阻肺病的吸入式藥物可分為短效及長效，前者能夠迅速減輕症狀，後者則能穩定病情，可是不少患者覺得短效藥物起效夠快，傾向慣性使用，忽略使用長效藥物的重要性。

二合一藥物 減慢肺功能惡化 黃醫生引述國際指引稱，長效藥物是治療慢阻肺病的首選藥物，短效藥物僅屬應急，無法預防發作。相反，現時有些結合兩種長效氣管舒張劑的二合一藥物，能夠減少復發、改善氣喘及減慢肺功能惡化速度，假如患者病況相對嚴重，則有三合一藥物用於治療。 此外，黃醫生指不少年老患者的手眼協調能力較差，或肺功能欠佳，使用吸入器時未必能完整地將藥物輸送至體內，導致治療效果欠佳。她建議這類患者可以透過儲霧器將藥物霧化，藉此慢慢地吸收藥物。而醫生在處方舒張劑時，亦會評估患者的能力以確定他們能否準確用藥。

黃醫生強調，慢阻肺病患者必須及早戒煙，並要依從醫生吩咐用藥，減低急性發作風險。她亦引述指引建議患者接種包括肺炎球菌、季節性流感、新冠肺炎、呼吸道合胞病毒、百日咳及蛇針（即帶狀皰疹）共六種疫苗，以保護肺功能及免疫系統，避免病情相互影響。 黃琼英醫生提醒，慢阻肺病治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。