健康解碼｜流感及肺炎球菌突襲 慢阻肺病患者高危 接種疫苗 大減死亡風險

要好好控制慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），除了接受合適的藥物和復康治療，也因為病人的呼吸道和肺功能較脆弱，要預防外來病毒和細菌突襲。有呼吸科專科護士指出，接種疫苗有助預防流感和肺炎球菌等感染，提升病人的身體保護力。



呼吸科專科護士衛淑芳解釋，由於慢阻肺病患者的呼吸道阻塞或者收窄，加上肺部組織已經受損，影響呼吸，是患上流感等呼吸道疾病的高危一族。感染流感等疾病後，身體狀況容易惡化，亦較易出現併發症，例如肺炎、敗血症以至腦膜炎等，導致肺功能大跌，需要入院治療，威脅生命。「因此如果慢阻肺病患者接種流感與肺炎球菌等疫苗，就能夠預防感染，保障健康之餘，也可以減低出現併發症以至死亡的風險。」她說。

四種疫苗 各取所需 她續稱，醫生會建議慢阻肺病患者接種四類疫苗，包括季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗、新冠疫苗以及百日咳疫苗，後者近期獲美國疾病控制和預防中心建議接種，加強保護力。



其中季節性流感疫苗，每年均需接種。「通常在踏入流感高峰期前，已提早建議慢阻肺病患者打針，以便在接種後兩星期產生足夠抗體，預防冬季受到感染。」



至於肺炎球菌有兩種疫苗，分為13價肺炎球菌結合疫苗，以及23價肺炎球菌多醣疫苗。衛護士說，由於慢阻肺病患者，也是肺炎高風險一族，因此會建議接種，並先了解患者的病史。如果病人從沒接種肺炎球菌疫苗，建議先接種13價肺炎球菌結合疫苗，隔一年再接種23價肺炎球菌多醣疫苗。反之，如病人已接種23價疫苗，則於下一年補打13價疫苗，確保獲得兩種疫苗保護。



因疫情而起的新冠疫苗，如果病人從未接種，就會參考衛生防護中心建議病人接受注射，曾經接種三針的，就可考慮注射加強劑。另一方面，不少慢阻肺病患者在年輕時，未接觸過百日咳疫苗，因此會考慮建議65歲以上患者，接種一劑百日咳疫苗。

左右雙臂 可同時打針 雖說多達四種疫苗，真正注射時，部分疫苗可同時接種。衛護士說，例如流感和肺炎球炎疫苗，可以同時接種，「不過打針時，需要在不同身體部位注射，例如左邊手臂打流感，右邊手臂打肺炎球菌等。」



萬一病人需要接種新冠疫苗，則可以於同一天在不同的身體部位，注射新冠疫苗和流感疫苗。待14日後，才接種肺炎球菌疫苗。衛護士指出，上述疫苗均很安全，雖然部分病人在注射後，針口會有輕微痛楚，或者感到肌肉痛和疲倦，不過這些症狀在一、兩天後就會減退。不過，若患者本身對雞蛋有嚴重過敏，或曾經對疫苗有過敏反應，則應先諮詢醫生的意見。

感染流感 易有併發症 衛護士憶述，曾有70多歲的慢阻肺病患者，一直堅持不打流感針，怎料一次感染了季節性流感和新冠肺炎，需入住醫院隔離病房，家人和親友也不能探望，感到很孤獨。雖然後來獲安排家人視像探訪，他驚覺連家人也患上流感。病人如夢初醒，如果自己當日打針防流感，就不會弄至如斯地步。出院後他對接種疫苗的態度180度轉變，每逢季節性流感針面世，他與家人也一馬當先接種，避免重蹈全家中招的覆轍。



衛護士提醒，預防與治療流感、新冠肺炎、肺炎球菌、百日咳及慢阻肺病有多種不同方案，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。