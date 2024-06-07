健康解碼｜濕性老年黃斑點病變 恐剝奪視力 雙抗藥物減少注射次數 助延緩退化

老年黃斑點病變是長者常見的眼疾，假如確診為濕性病變，患者更是不能怠慢，因為此類型的黃斑病變可令視力在短時間內急劇下降，甚至有致盲危機。以往，治療濕性老年黃斑點病變的選項不多，即使有合適注射藥物，患者也要頻密「捱針」，直至近年有新式「雙抗眼內注射藥物」面世，注射次數減少，增加治療彈性，可望提升病人的治療依從性。 濕性病變 視力急降 黃斑點位處視網膜正中央，負責中央視力，如菲林般將影像變成訊息，傳送至人的大腦。眼科專科醫生司徒家浩指出，老年黃斑點病變是黃斑點病變中最常見的一種，主要影響七十歲以上長者，以香港為例，該年齡層中，大約有百分之十五至二十長者有不同程度的老年黃斑點病變。

老年黃斑點病變最可怕的地方，是早期階段沒有任何病徵，如非接受過放大瞳孔檢查，基本上是難以察覺。尤其佔整體個案約九成的乾性黃斑點病變，暫時並沒有方法根治，惟它的惡化速度較為緩慢，以年計算，患者可以透過改善生活習慣、戒煙及進食補充劑，減慢病情惡化的速度及減低演變成濕性病變的風險。 至於佔老年黃斑點病變個案一成的濕性病變，則屬相對嚴重狀況。如果不作及時治療，濕性老年黃斑點病變可以在短時間內逐漸剝奪患者的視力。司徒醫生解釋，這是由於黃斑點內有不正常血管增生、流血及滲漏，以致視力在數星期內已會有明顯惡化，甚在數小時內急劇下降，患者最好盡早接受治療，有助預防永久性損害。

雙抗藥物 療效較長 大約二十年前，治療濕性黃斑點病變的方法有限，包括激光治療及光動力治療，然而成效不顯著，直至抗血管內皮生長因子注射藥物面世，始能有效應對。不過，司徒醫生稱，這類針劑藥物雖然有助延緩病情，但對某些患者未必方便︰「黃斑點病變是慢性疾病，無法斷尾，注射藥物並非一次性，需要持續，每年可能超過六針，這個頻率不論對患者或醫療系統也是沉重負擔。」 直至近年有新型雙抗眼內注射藥物（Dual Inhibition）才擺脫了此限制。司徒醫生指出，這類藥物能同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2，有助阻礙血管增生及減少血管滲漏，並可減少血管異常增生及內皮細胞發炎。他補充，由於這類藥物能維持較長療效，故此患者可以「打得疏一點，有機會三至四個月才注射一針。」患者接受過起始治療後，如視力、出血及水腫情況有所改善，可以因應病情而延長注射時間。

當然，長者最好能在視力衰退前察覺病情。司徒醫生建議長者，平日可以透過「阿姆斯勒方格表」自行驗眼，過程中如發現方格線扭曲，就應接受進一步診斷。檢查方面，放大瞳孔檢查是最基本，如有懷疑，可以再進行光學相干斷層掃描或利用螢光顯影劑判斷滲漏情況，務求盡早發現病變。 司徒醫生提醒患者，必須因應自身病情、治療成效、注射次數、安全性及預算等因素與主診醫生商討選擇適合個人的治療方案。