健康解碼｜濕疹新一代口服藥 快速紓緩痕癢症狀 有助逆轉病情 改善患者生活質素

濕疹是一種屢見不鮮的皮膚病。不少人曾經也受到此病困擾，因而影響生活質素。皮膚科專科鄭學輝醫生表示，患者一般會感到皮膚異常痕癢，不停抓挖患處，因而導致傷口感染、情緒焦慮等，最終影響日常生活，甚至導致失眠。

鄭醫生表示，濕疹患者的皮膚普遍較為乾燥，其皮膚負責鎖住水分的功能亦稍遜於正常人。每當面對環境氣溫以及濕度的轉變，濕疹病情便會因而變得活躍。最近數星期天氣乍暖還寒，因濕疹控制不穩定而求醫的個案也大幅上升。