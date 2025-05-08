健康解碼｜濕疹新一代口服藥 快速紓緩痕癢症狀 有助逆轉病情 改善患者生活質素

濕疹是一種屢見不鮮的皮膚病。不少人曾經也受到此病困擾，因而影響生活質素。皮膚科專科鄭學輝醫生表示，患者一般會感到皮膚異常痕癢，不停抓挖患處，因而導致傷口感染、情緒焦慮等，最終影響日常生活，甚至導致失眠。
鄭醫生表示，濕疹患者的皮膚普遍較為乾燥，其皮膚負責鎖住水分的功能亦稍遜於正常人。每當面對環境氣溫以及濕度的轉變，濕疹病情便會因而變得活躍。最近數星期天氣乍暖還寒，因濕疹控制不穩定而求醫的個案也大幅上升。
濕疹控制差會增加細菌感染風險
從病理學角度分析，濕疹除了源於皮膚水分過度流失之外，患者自身免疫系統產生炎症反應也是原因之一。鄭醫生補充：「對於濕疹病情嚴重的患者來說，若未能在短期內把病情穩定下來，病情隨時會進一步轉差，甚至需要留院作進一步觀察和治療。倘若受影響皮膚遇上細菌感染，患者隨時可能會有生命危險。」
治療濕疹應從皮膚保濕開始。皮膚乾燥問題一旦得到紓緩，病情便會有大幅度的改善。在控制炎症方面，藥物治療非常有效。傳統治療包括口服或外用的類固醇及非類固醇兩大類藥物。這些藥物臨床應用廣泛，成效亦非常顯著。但在長期使用下，難免會出現副作用。譬如水腫，血壓、血糖控制失衡，以及增加感染風險。
口服JAK抑制劑可快速改善痕癢症狀
現代醫學發展日新月異，基礎科研的成果推陳出新，為濕疹治療帶來新的曙光。而注射生物製劑及新型口服JAK免疫抑制劑更是新一代治療濕疹藥物的選擇。而其中JAK抑制劑能夠在炎症的層面發揮藥效，有效地阻止濕疹惡化。臨床研究顯示，患者在服藥數天後，病情便有著明顯的改善。不但痕癢的感覺明顯得到紓緩，皮疹也大幅度減退。更重要的是，服用JAK抑制劑藥物，能夠免除長期服用高劑量口服類固醇而產生的副作用。
此外，紫外線照射是令濕疹患者病情轉差的原因之一。鄭醫生建議病人外出時應適當地使用防曬產品，以免濕疹病情惡化。若患者病情不幸轉差，而過往治療方案未能帶來改善時，病人應盡早求醫。鄭醫生最後提醒，濕疹的藥物治療選擇繁多，亦各有利弊。患者適宜與主診醫生商量，選擇最合適自己的方案。