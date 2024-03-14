健康解碼｜玫瑰痤瘡延誤治療 可致「酒糟鼻」 治療要趁早

兩邊臉頰泛紅、臉部皮膚長滿顆粒，很多人也會理所當然地認為是皮膚敏感或暗瘡所致，卻忽略了「玫瑰痤瘡」這種皮膚問題的可能性。臨床上，部份患上此症的人士，更可能因延誤治療而出現明顯影響外觀的「酒糟鼻」。有醫生指出，玫瑰痤瘡的成因有機會與皮膚上的一種蠕形蟎蟲有關，要有效治療，「滅蟲」亦是重要的一步。 玫瑰痤瘡屬於慢性皮膚發炎，目前醫學上並無單一成因與其直接有關，陳婉雯醫生指出，臨床所見，一些較常見誘發病情的因素包括經常照射紫外線、使用不合適的護膚產品（例如含有刺激性成份、酒精或香料），或接受過刺激性的美容或激光療程等後天因素，而患者以30至40歲的女士為主。

延遲治療留印痕 影響社交 玫瑰痤瘡的病徵主要集中於兩邊臉頰，額頭及眉心，嚴重情況也可出現於鼻子及下巴位置，少數病人的眼睛亦可受影響。發病初期，不少人士會以為是暗瘡或皮膚敏感等皮膚病，沒有及早認清病情，結果可能留下印痕；少數患者或會因延醫而形成「酒糟鼻」，即鼻頭紅腫變型，外觀受明顯影響，甚至因此而自信心受損，令社交出現障礙。 玫瑰痤瘡最常見為丘疹膿皰型及泛紅血管型，前者與暗瘡相似，患者會當作是膿頭及粉刺；後者則會令臉頰位置長期或突然泛紅，尤其在感到緊張、焗促及炎熱時，泛紅情況更為明顯，常令人以為是皮膚敏感。陳醫生說，患者或會因此而添購暗瘡膏或轉用護膚品，甚至自行購買含有類固醇的藥膏使用，起初可能見效，但長遠會令病情反覆，更難受控，並引起其他副作用。

「滅蟲」藥膏治療玫瑰痤瘡 針對這種影響外觀的皮膚病，陳婉雯醫生指可以透過口服藥物或外塗藥膏治療，其中四環素類抗生素藥物有助消炎殺菌，減少發炎情況。外用藥物方面，則可以使用一種含「伊維菌素」（Ivermectin）成份的抗蠕形蟎蟲藥膏應對，再配合抗生素藥膏治療。 為甚麼治療玫瑰痤瘡，需要用到專治蠕形蟎蟲的藥物呢？陳醫生指出玫瑰痤瘡患者皮膚的蟎蟲密度較一般人高出多倍，當天氣轉熱及潮濕，臉部油脂及皮屑增加，這種環璄有利蟎蟲大量生長，故此部份患者在夏天時病情或變得嚴重。

陳醫生說，如能在病情未轉差前接受治療，症狀可望於一至三個月內有所改善，但亦要明白玫瑰痤瘡很難完全根治，所以患者必須同時改善生活習慣，以減低令玫瑰痤瘡復發的機會。她舉例，患者應避免長時間照射紫外線、外出時做足防曬功夫、避免飲酒及進食太熱或太辣的食物，選用護膚品前亦要留意成份，盡量不要刺激皮膚。 備注︰ 陳婉雯醫生提醒，治療玫瑰痤瘡有不同方案，各有其成效及副作用，亦適合不同皮膚狀態既患者。因此，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的方案。