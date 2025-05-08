健康解碼｜生物導彈治療HER2型晚期乳癌 撒瑪利亞基金納入資助範圍 支援基層患者需要

HER2型乳癌侵略性高 以HER2型乳癌為例，根據香港乳癌資料庫的最新報告，本港約有四分之一的乳癌個案為HER2陽性，其中以晚期個案較為常見。其實，人體正常細胞中含有少量HER2基因，所產生的HER2蛋白會附著於細胞表面，能夠接收促進生長的信號，從而控制細胞的生長。而HER2型乳癌則是指癌細胞表面存在大量這種促進癌細胞生長的HER2蛋白，導致癌細胞的增長速度特別迅速。 正因如此，HER2型乳癌被認為是一種較為惡性的乳癌，具有高度侵略性及快速擴散的特點，因此其存活率亦低於其他類型的乳癌患者。幸而，隨著藥物技術的不斷革新，越來越多新型藥物可用於治療HER2型乳癌。其中，一線治療主要以標靶治療與化療的組合為主，而二線治療則可使用名為「抗體藥物複合體」（ADC）的藥物，對癌細胞進行精準打擊。美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新的治療指引建議晚期HER2型乳癌患者使用ADC作為單一療法。

ADC精準打擊癌細胞 這種被稱為「生物導彈」的藥物全名為Antibody Drug Conjugate，它同時具備化療與標靶治療的特性，包含具標靶性的單克隆抗體及化療藥物。前者能夠精確引導化療藥物進入特定的癌細胞，從而發揮藥效，精準地殺死癌細胞。由於其高精準度，對周圍其他健康細胞的損害相對較小，換句話說，所引起的副作用相對較低。 目前，撒瑪利亞基金已擴大其資助範圍，自去年12月起將相關藥物列為涵蓋的自費藥物，以減輕乳癌患者的經濟負擔。此範圍包括用於治療HER2陽性不可切除或轉移性乳癌的成人患者，這些患者必須曾接受至少一種專門針對HER2陽性乳癌的治療方法。根據醫管局的現行規定，該患者的治療計劃必須由一名指定的醫管局醫生簽發，並需通過醫務社工的經濟審查。有需要的患者可向主診醫生查詢相關的資助安排。

最後提醒大家，不同患者在接受治療時，其療效、副作用及風險皆有所不同。患者應與主診醫生充分討論，根據自身的健康狀況和需求，制定最合適的治療方案。