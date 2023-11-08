熱門搜尋:
立冬 雙11 彩虹邨重建 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
健康解碼
2023-11-08 07:30:00

健康解碼｜確診新冠致銀屑病急劇惡化 生物製劑助患者重拾生活質素

分享：
確診新冠致銀屑病急劇惡化 生物製劑助患者重拾生活質素

皮膚出現紅疹斑塊是常見的銀屑病病徵，而且伴有痕癢症狀。Albert（化名）與銀屑病共存超過10年，初時病情輕微。惟近年感染新冠肺炎後，他的病情突然急劇惡化，全身都出現銀屑斑塊，而且患處持續痕癢，不時會因而抓傷出血。有皮膚科專科醫生指出，銀屑病的發病成因未明，現時估計與淋巴細胞的「T細胞」過度活躍有關，導致皮膚細胞增生而誘發。以往傳統治療能夠減少炎症細胞的數量，而近年生物製劑能夠阻斷特定的調節性細胞因子，達至紓緩病情並維持長期的治療效果。

Albert憶述，大約十多年前患有銀屑病，當時情況較為輕微，皮膚呈「一點一點」，可以透過類固醇藥膏來穩定病情。但他直言，使用類固醇藥膏治標不治本，如果停用便會復發，而且有抗藥性，其後再使用，效果已經不顯著。此外，他曾接受過口服藥物治療，雖然毋須每日使用類固醇藥膏，但口服藥物影響其肝功能，因此便停用。

 

接受生物製劑 消除銀屑

他續指，以往一直知道生物製劑的治療方法，但相關費用昂貴故沒有使用。直至感染新冠肺炎後，他直言「完全無辦法，範圍越來越大，嚴格影響工作」。因此，他與家人商討後便接受生物製劑治療，而且效果明顯，可以穿短褲、短袖上衣外出，去泳池也有勇氣。

Ad Block

皮膚科專科醫生劉顏銘指出，現時治療銀屑病的方法包括局部治療、光學治療、口服藥物及生物製劑 。其中生物製劑治療能夠阻斷特定的調節性細胞因子，適合中度到嚴重的銀屑病患者。

她指出，其中一款針對IL-23的生物製劑，有研究發現，以中位數為計，病齡少於兩年的患者，在接受治療後只需要141天便可達到徹底清除銀屑病的效果，而病齡兩年或以上的患者則需要200天，反映患者在確診早期階段使用生物製劑， 越快達到銀屑病消除效果。

 

生物製劑資助計劃減患者負擔

不過選擇治療方法除了因應病情外，也要視乎患者的負擔能力。為讓銀屑病患者紓緩病情及減低藥費負擔，聖雅各福群會惠澤社區藥房自2020年起推出 「生物製劑藥物資助計劃」，向合資格的患者提供四款生物製劑資助，至今有超過300人受惠。

Ad Block

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，每款生物製劑的申請門欖及獲資助針數不同，他舉例，其中一款IL-23生物製劑，患者通過皮下注射，在第0週和第4週注射一次，此後維持每8周注射一次。獲資助的合資格患者在第0周及第4周可獲買一針送一針資助，其後則每接種四針，免費再獲一針。

除藥物治療外，盧藥劑師亦建議患者保持良好生活習慣，如避免煙酒及定期運動。患者如有任何問題，應諮詢主診醫生，再選擇合適的治療方法。

（左起）銀屑病患者Albert（化名）、皮膚科專科醫生劉顏銘及聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業。

（左起）銀屑病患者Albert（化名）、皮膚科專科醫生劉顏銘及聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受