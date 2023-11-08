健康解碼｜確診新冠致銀屑病急劇惡化 生物製劑助患者重拾生活質素

皮膚出現紅疹斑塊是常見的銀屑病病徵，而且伴有痕癢症狀。Albert（化名）與銀屑病共存超過10年，初時病情輕微。惟近年感染新冠肺炎後，他的病情突然急劇惡化，全身都出現銀屑斑塊，而且患處持續痕癢，不時會因而抓傷出血。有皮膚科專科醫生指出，銀屑病的發病成因未明，現時估計與淋巴細胞的「T細胞」過度活躍有關，導致皮膚細胞增生而誘發。以往傳統治療能夠減少炎症細胞的數量，而近年生物製劑能夠阻斷特定的調節性細胞因子，達至紓緩病情並維持長期的治療效果。

Albert憶述，大約十多年前患有銀屑病，當時情況較為輕微，皮膚呈「一點一點」，可以透過類固醇藥膏來穩定病情。但他直言，使用類固醇藥膏治標不治本，如果停用便會復發，而且有抗藥性，其後再使用，效果已經不顯著。此外，他曾接受過口服藥物治療，雖然毋須每日使用類固醇藥膏，但口服藥物影響其肝功能，因此便停用。 接受生物製劑 消除銀屑 他續指，以往一直知道生物製劑的治療方法，但相關費用昂貴故沒有使用。直至感染新冠肺炎後，他直言「完全無辦法，範圍越來越大，嚴格影響工作」。因此，他與家人商討後便接受生物製劑治療，而且效果明顯，可以穿短褲、短袖上衣外出，去泳池也有勇氣。

皮膚科專科醫生劉顏銘指出，現時治療銀屑病的方法包括局部治療、光學治療、口服藥物及生物製劑 。其中生物製劑治療能夠阻斷特定的調節性細胞因子，適合中度到嚴重的銀屑病患者。 她指出，其中一款針對IL-23的生物製劑，有研究發現，以中位數為計，病齡少於兩年的患者，在接受治療後只需要141天便可達到徹底清除銀屑病的效果，而病齡兩年或以上的患者則需要200天，反映患者在確診早期階段使用生物製劑， 越快達到銀屑病消除效果。 生物製劑資助計劃減患者負擔 不過選擇治療方法除了因應病情外，也要視乎患者的負擔能力。為讓銀屑病患者紓緩病情及減低藥費負擔，聖雅各福群會惠澤社區藥房自2020年起推出 「生物製劑藥物資助計劃」，向合資格的患者提供四款生物製劑資助，至今有超過300人受惠。