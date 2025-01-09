健康解碼｜糖友患心臟病風險高四倍 新型藥物控糖又護心

本港約有70萬糖尿病患者，即每十人便大概有一人患有糖尿病。有心臟科專科醫生指出，不少人以為糖尿病只不過是血糖過高而輕視此症，而事實上，如糖友的血糖控制不善，血糖便會破壞血管，增加糖友患上心血管疾病風險。有見及此，醫生值此提醒糖友，除了要改善飲食及生活習慣，更要遵從醫囑按時服藥，以穩控病情，預防心血管疾病等併發症出現。 血糖過高侵害血管 心臟科專科李楚山醫生指出，糖友患上心血管疾病的風險，比一般人士高出四倍。如糖友的血糖長期處於過高水平，血糖便會影響血管細胞功能，容易令血管內壁發炎及增厚，甚至積聚斑塊。若此情況發生在心臟血管，便會令心臟血管收窄，導致心臟供氧不足；倘若此等斑塊破損，更會令血小板於其表面堆積，造成血管突發性閉塞，導致「心肌梗塞」。

李醫生補充，普遍糖友的血管容易失去彈性及變硬，增加患上高血壓及心血管疾病風險；另一方面，糖友亦容易伴隨控制血脂及膽固醇的問題，亦會增加血管閉塞的機會。 糖尿心病徵難察覺 一般情況下，冠心病及心臟衰竭的患者，或會出現氣喘、心絞痛及心悸等徵狀。然而，糖友容易因神經線受損，而當出現心絞痛時亦未必察覺，最終耽誤病情。 李醫生再補充：「在臨床觀察上發現，患有心臟病的糖友，病情往往比一般患者更為嚴重，亦有不少糖友在確診心血管疾病時，已經出現多條心臟血管收窄或阻塞，而血管收窄的部位，普遍比一般患者的範圍更大。因此，糖友的心臟受損程度亦會較為嚴重，同時亦令糖友因心血管疾病的死亡風險比一般患者高出四倍。」

藥物治療與生活習慣互相配合 在針對糖友的心臟病治療上，醫生會定期監測患者的糖化血紅素（HbA1c），以評估患者的血糖平均值，「數據顯示，患者的糖化血紅素每降低1%，患上心血管疾病機率便會減低15%。」 此外，醫生亦會評估患者的病情，有需要時會為患者安排「通波仔」等手術治療，而一般患者，則需要接受心臟及控糖藥物治療。李醫生指出，傳統的糖尿病藥物，有機會導致糖友出現血糖過低、腸胃不適、體重上升等副作用。幸而，近年有新型控糖藥物推出，SGLT2抑制劑可令體內的多餘糖分，經尿液排出體外，更有臨床數據顯示，SGLT2抑制劑可改善心血管健康，增強心臟功能，更有助穩定血壓，其副作用更比傳統藥物低，並有助控制體重。

李醫生提醒糖友，除了要遵從醫囑定時服藥，亦要定期監測血糖水平，對於穩控病情非常重要。此外，糖友在飲食上需注意糖分攝取，例如避免食用高糖分的水果，多吃蔬菜以補充膳食纖維的攝取；而在日常生活方面，糖友應每星期進行不少於150分鐘帶氧運動，更要控制體重，都有助控制血糖水平。 李楚山醫生最後提醒，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。

心臟科專科李楚山醫生