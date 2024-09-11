健康解碼｜糖尿病增血管問題風險 可併發多種嚴重疾病

糖尿病對健康帶來重大風險，若患者未能妥善管理血糖水平，更可誘發各種併發症，包括冠心病、心臟衰竭、中風、糖尿腳及糖尿眼等，全方位威脅患者健康。有心臟科專科醫生指，糖尿病患者出現血管問題的機會，較一般人高出2至4倍，奉勸病人不要因害怕服用多種藥物而拒絕積極治療。 不願加藥控制病情 併發心臟衰竭 心臟科專科醫生伍諾行表示，曾有一名六十多歲、有吸煙習慣的糖尿病患者，同時出現血壓高問題，雖已服用糖尿藥，但血糖數字仍不理想，卻一直拒絕醫生為他加藥，久而久之令心臟出現嚴重併發症：「他當時感到心口痛並出現氣喘，檢查後發現患有冠心病及心臟衰竭，需要進行通波仔手術，亦要服用新藥控制病情。」

接受治療後，患者心臟功能雖然回復正常，但是醫生卻再發現另一問題：「患者的腳部血管原來亦有阻塞，走路時一直感到痛楚，卻沒有為意與糖尿病有關，最後需要再做腳部的通波仔手術。」 早期糖尿病難以察覺 伍醫生解釋，由於糖尿患者的血管內皮細胞功能異常，長久下去身體亦會對胰島素出現阻抗性，導致大、小血管出現問題：「大血管的併發症包括中風、冠心病、心臟衰竭及糖尿腳等，而細血管併發症則包括糖尿眼、糖尿腎及周邊神經病變。」

由於糖尿病的症狀不明顯，早期糖尿病大多要透過篩查才能發現，因此部分患者可能直至出現併發症，才驚覺自己已患上糖尿病。伍醫生指，糖尿病所引致的各種併發症有不同病徵，例如糖尿眼會影響視力、初期的糖尿腎會導致小便有泡、神經線病變可引致手腳麻痺、中風會令患者一邊手腳無力及說話不清、冠心病會引致心口痛、心臟衰竭會出現氣喘，而糖尿腳則會令患者腳部傷口難以癒合或行路時覺得痛等。 新藥能控糖同時減少併發症 以往治療糖尿病的藥物以控制血糖為主，但現時的治療方案除了改善血糖外，更希望能進一步減少出現各種併發症的機會，降低死亡率。伍醫生解釋，近年的新一代降血糖藥SGLT-2抑制劑，可透過腎臟排除糖分，不只具備減輕血糖效果的功效，亦可降低出現併發症的風險。

伍醫生指：「研究發現它可直接及有效地降低心血管疾病的死亡率，並降低心臟衰竭及腎衰竭的機會。」要防止病情惡化，糖尿患者應定期監察血糖水平，還要多留意身體有否出現併發症的症狀，如果懷疑有心臟毛病，應考慮做進一步檢查，如心電圖，抽血檢查心臟酵素和NT-proBNP，甚至接受電腦掃描及心臟超聲波檢查。伍醫生鼓勵患者要積極控制糖尿病，不要抗拒服用多種藥物，才能好好控制病情。 伍諾行醫生提醒，治療糖尿病有不同方案，各有其成效及副作用，在作出任何治療決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

心臟科專科伍諾行醫生