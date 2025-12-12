健康解碼｜糖尿病患者感染RSV 易誘發心臟病併發症

糖尿病患者因血糖長期過高，影響身體免疫系統及抗病毒能力，容易受感染，包括常見的呼吸道合胞病毒（RSV）。港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授兼內分泌及糖尿科專科醫生呂德威表示，糖尿病患者常伴隨肥胖症、心臟問題或腎臟功能問題，萬一感染RSV，可誘發不同併發症，呼籲大眾不要掉以輕心。建議市民尤其糖尿病患者，及早接種RSV疫苗，預防染病及併發症帶來的影響。 呂德威醫生表示，糖尿病患者較平常人出現下呼吸道感染的風險高出約30%。研究指出糖尿病患者感染RSV後的住院風險可高達5倍。另外，感染RSV後糖尿病患者的血糖控制可惡化，患心臟病的風險亦會增加。呂醫生解釋，感染可引起身體產生發炎反應，提高心臟病發、心衰竭等併發症風險。

老年糖尿病患者染RSV後病情嚴重 有本地研究顯示，RSV無論在死亡率丶導致併發症及需要使用氧氣治療或呼吸機的機會都與流感不相伯仲。甚至有研究指出75歲以上長者感染RSV後，出現呼吸道症狀和肺炎的風險較流感更高，住院和需入住加護病房的機會亦相對增加，顯示感染RSV後，情況可以比流感更嚴重，大眾不能低估病情。 曾有一名80歲婆婆患糖尿病10年，血糖一直控制穩定，之前因氣促入院，證實感染RSV，併發肺炎，導致呼吸衰竭，一度入住隔離病房多天，靠呼吸機幫助呼吸，期間需接受抗生素及類固醇治療以控制病情。由於患病期間婆婆需臥床，導致肌肉流失及心肺功能轉差，她之後需轉往復康醫院接受康復治療，約兩至三星期才出院回家，但身體狀況大不如前，需家人多方面照顧。

糖尿病患者對RSV預防意識低 「糖尿天使」創辦人Kammie引述，一項包括糖尿天使等多個病人組織進行的問卷調查，訪問約一千名慢性病患者包括糖尿病患者。結果發現近7成人表示不認識RSV；超過6成人不知道有RSV疫苗；逾一半人更誤以為打流感疫苗可預防RSV。Kammie認為調查反映不少慢性病患者對RSV缺乏預防意識，包括不知道RSV可致嚴重併發症，建議當局要加強教育宣傳，提升大眾認識RSV，並提供免費RSV疫苗接種，增強對社區的保護，以免增加公立醫療系統的負擔。

接種疫苗及早防範於未然 呂醫生補充：「現時未有針對性藥物治療RSV，患者住院期間主要接受支援性治療，例如氧氣治療、抗生素、類固醇等，其後身體亦要一段時間才能恢復，因此尤其年紀大、慢性病患者，及早接種疫苗至關重要。」美國糖尿病協會發出的2025年最新指引高度建議60歲或以上的糖尿病患者接種一劑RSV疫苗，以防感染RSV及出現重症的機會。 呂醫生最後提醒，預防RSV有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授兼內分泌及糖尿科專科呂德威醫生