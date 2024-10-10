健康解碼｜紅疹未必是濕疹 提防皮肌炎 併發症死亡率高 及早察覺 可把握治療肺纖維化或癌症的黃金時機

「皮肌炎」是一種攻擊皮膚及肌肉的自身免疫系統疾病。患者不僅皮膚及肌肉可能出現慢性發炎，其更可怕之處在於可以衍生急劇轉壞的肺纖維化及癌症等併發症，並與兩種專屬抗體有密切關連。有風濕科專科醫生指出，要盡早察覺此症，可留意手指有否在無創傷情況下出現潰瘍，以及全身性紅疹及持續咳嗽等病徵，若經確診，需配合高劑量藥物治療，避免病情急劇惡化。 56歲的張小姐（化名）於大半年前，發現手指出現潰瘍，起初並不特別在意，其後漸漸發現自己變得容易氣喘及疲倦，遂向醫生求診。檢查結果發現，她的肺部出現纖維化情況，抽血檢驗證實患上皮肌炎，並對MDA5抗體呈陽性反應。由於這種類型的皮肌炎的病情可急在短時間內急劇惡化，主診醫生為她處方高劑量類固醇及生物製劑作治療，幸療效不俗。

風濕病科專科醫生王德龍指出，皮肌炎屬於自身免疫系統疾病，所產生的抗體會攻打患者的皮膚及肌肉，導致眼皮附近、手指關節外端及胸口等位置出現紅疹，膊頭及大腿肌肉無力等病徵，影響到患者自理能力，由於肌肉受累，部份患者可能連從坐下站起，或是提起重物也感困難。 專屬抗體及臨床特有病徵可預測皮肌炎併發症 王醫生表示，本港每年每一萬人中便約有一宗皮肌炎新症個案，相對其他風濕病科疾病而言，算是較罕見，但絕不能因此掉以輕心，因當中兩種常見的專屬抗體，包括MDA5及TIF1-gamma，會令患者有較高致命風險。

「MDA5抗體可以在短時間內導致肺部纖維化，令病情急劇轉壞。以香港及亞洲地區為例，當患者確診後，六個月存活率只有五成；至於TIF1-gamma抗體則與癌症有莫大關連，根據本地數據，約半數携帶相關抗體的患者，最終亦患上癌症，包括鼻咽癌、肺癌及婦科癌症等。」王醫生說。 由於帶有MDA5及TIF1-gamma抗體的皮肌炎患者可導致嚴重併發症，故此當風濕專科醫生在診斷時發現某些特徵，便會提高警覺。王醫生舉例，帶有MDA5抗體的患者，在手指末端較常有紅疹及潰瘍，肌肉影響相對少﹔持TIF1-gamma抗體之患者通常會有全身性發紅的惡疹，及早察覺這些病徵及開展治療，成功治癒的機會相對較大。

留意病徵及早斷症 不過，紅疹也可能是濕疹或其他皮膚問題引起的病徵，那麼應究竟如何分辨，以免延誤皮肌炎病情呢？他指出，濕疹較常在頭頸、手腳關節摺位出現，顏色偏紅，並會令人感到痕癢，且與乾燥皮膚有關連；皮肌炎的典型位置不同，顏色有時偏紫，而且較少使人痕癢，他建設市民如對皮膚狀況有懷疑，應盡早求醫，如有需要，醫生可安排他們接受抽血甚至肺部電腦掃描，以作皮肌炎及其併發症的診斷參考。 提到治療，王醫生指帶有MDA5及TIF1-gamma抗體的皮肌炎患者，需要盡早使用較強劑量的類固醇及生物製劑︰「開始治療的時機，可對病情預後帶來重大影響，若能在病情急劇惡化前介入，康復的機會就更大。」

王德龍醫生提醒，治療皮肌炎有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。 以上資訊由王德龍醫生提供

風濕病科專科王德龍醫生