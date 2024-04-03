健康解碼｜「紅麴」風波 掀健康疑慮 控制膽固醇水平 低劑量他汀類藥物或更見效

紅麴保健品掀起的健康風暴，至今已有多人在服用後，因腎臟等部位出現症狀而要入院。事實上，紅麴在發酵過程中會製造出降膽固醇物質，惟因份量不穩定，或會衍生健康風險；相反，研究指低劑量他汀類藥物，比起保健品，更能減低心臟病及死亡風險，市民應按身體狀況，諮詢醫生是否需要用藥。 他汀類藥物（Statins）被視為最有效降膽固醇的藥物，歷史上，最早被發現的他汀類藥物是由黴菌提煉，但有部份黴菌分泌的毒性太強，並不適合使用，經過科學改良藥性之下，成為了如今被一線使用的藥物。至於紅麴，則在天然發酵過程中同樣會產生類似他汀類的物質，然而份量不太穩定，服用過量或同樣會衍生降膽固醇藥物可能出現的副作用。

疑發酵條件欠佳 衍生不良副產物 對於今次事件，心臟科專科醫生謝德新指出，這或與紅麴的發酵條件不理想有關，例如環境衛生欠缺理想，使其生產出不同副產物，其中一種名為「橘黴素」（Citrinin）的物質，研究就指過量的情況下，會增加肝臟、腎臟及其他器官罹患癌症的風險。 的確，近年有不少市民傾向服用保健品去維持心血管健康，謝醫生亦明白坊間的想法，認為「只有藥物才有副作用及毒性，保健品並沒有危險性」，然而今次事件正好反映這是錯誤觀念。他並引研究指，低劑量他汀類藥物，比起保健品更能有效減低心血管疾病及死亡風險。

四類人士 應透過藥物控制膽固醇 控制膽固醇水平固然重要，但在甚麼情況下才應用藥呢？謝醫生認為，只要藥物的好處多於壞處，就應開展療程。根據「美國心臟協會」指引，以下四類人士便應透過藥物管理膽固醇水平︰一、曾患心血管疾病，包括心臟病及中風；二、壞膽固醇水平高於4.9mmol/L；三、糖尿病患者（因他們將來患上冠心病風險會較高）；四、按年齡（年齡40-75歲），膽固醇水平及高危因素分析，評估未來年中風或心臟病風險超過7.5%。假如未有心腦血管毛病或糖尿病，純粹膽固醇偏高，可以先透過改善飲食及飲食習慣，如仍未達標便應考慮用藥。

謝醫生指出，患有心血管疾病，或有高血壓、吸煙、糖尿病及高膽固醇等人士，長期服用他汀類藥物有助預防心臟病、中風，甚或減低死亡率。不過，藥物始終有其副作用，故此在療程期間，需要定期評估健康指標，如副作用過多，可以考慮其他藥物，包括一些能減低膽固醇吸收的藥物或針劑︰「處方藥物的份量需要根據病情調校，直至達到膽固醇水平處於健康的目標。」 對於有人覺得「西藥少吃為妙」，謝醫生估計，在藥物條例管制下，許多藥物或會在標籤上列明為「毒藥」，因不正常過份攝取或會對身體有害，市民往往會因此覺得不攝取就是最好。

除了藥物，謝醫生建議透過飲食去避免膽固醇水平過高，但要留意的是，食物中攝取的膽固醇並沒有上限，舉例說，美國的食物指引已撇除了進食蛋黃的上限，因食物中之膽固醇導致壞膽固醇偏高僅佔兩三成，大部份壞膽固醇也是由肝臟製造，或與個人基因，以及與身體過份攝取飽和脂肪及反式脂肪有關。故此，他建議市民日常飲食中，應留意含有飽和脂肪及反式脂肪的食物（例如經過高溫處理的烘焙製品及油炸食物），避免過量進食。