健康解碼｜肥胖屬慢性疾病需正視 新型減肥藥有效減重 助重拾健康

肥胖被指是「百病之源」，可引發逾200種疾病，威脅健康。家庭醫學專科醫生林威智表示，多個組織包括世界衞生組織、世界肥胖聯盟等，已將肥胖定義為慢性及容易復發的疾病，呼籲公眾關注。及早接受治療，有助降低各種風險。因應不同患者病情所需，現時有新型減肥藥物，可持續減重，改善代謝綜合症，減少肥胖影響。 林威智醫生表示，肥胖可與遺傳、內分泌失調、腦部控制食慾功能失常及生活習慣有關，如常吃快餐、久坐等。為何肥胖要關注？因為肥胖會令身體慢性發炎，引發糖尿病、心臟病、癌症、關節炎及睡眠窒息症等多種疾病。因此，市民要認知肥胖是一個需正視的疾病，主動尋求醫療意見及治療方法。

亞洲人多有中央肥胖問題 體重指標（BMI）是國際認可、釐定成人有超重或肥胖問題的準則，林醫生指出，惟亞洲人較多有中央肥胖問題，脂肪多積聚在腰臀部位及內臟，包括有脂肪肝，而BMI相對沒有西方人一般高。所以亞洲人想知自己是否有肥胖危機，不能單靠BMI，還要同時評估腰臀比例及體脂比率。 根據衞生署的人口健康調查數據指出，港人肥胖比率由2014/15年度29.9%，增加到2020/22年度32.6%，有逾半人口屬超重或肥胖惹關注。調查亦發現超過三分之一的港人屬中央肥胖，即男性腰圍為90厘米或以上、女性腰圍為80厘米或以上，反映內臟脂肪過多，有心血管疾病及糖尿病風險。

新型減肥藥成治療新方向 隨著近年減肥藥物發展迅速，現有新型藥物GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）受體促效劑，或GIP（葡萄糖依賴性胰島素促進胜肽）/GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）雙受體促效劑，兩者均可透過模擬人體的腸泌素荷爾蒙功能，促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、減慢胃部排空，藉此抑制人體食慾，提升飽肚感，調節血糖水平和減重，治療糖尿病和肥胖問題。 減重幅度對整體健康有改善 資料顯示，GIP/GLP-1雙受體促效劑可將患者體重，持續減少15%至23%。患者因代謝變得健康，帶來多方面益處，例如減重5%有助降血壓及降血糖。減重5%至10%有助預防二型糖尿病、高血脂及氣管敏感等問題。若能減重10%至15%，更可降低心血管疾病及睡眠窒息症等風險。其減重成效及益處如同雙拳出擊，效果更媲美進行減肥手術。

曾有40多歲男子有超重及高膽固醇問題，使用新型針劑減重藥物約2個月，成功減去10公斤體重，只有2星期出現作悶等副作用。他減重後健康明顯改善，更因身形改變需重新購買衣服。 代謝適應機制影響減重 部分人透過節食及做運動，都未必能有效改善體重。林醫生解釋，當中或與「代謝適應」機制有關，人體長時間減少熱量攝取，會進入「慳電模式」，自行減低新陳代謝，降低熱量消耗，並會因肚餓更想進食，令減重速度下降致出現平台期。市民想有效控制體重，不妨先尋求醫生意見。

*林威智醫生提醒，治療肥胖問題有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

家庭醫學專科林威智醫生