健康解碼｜肩膀傷 膝蓋痛 運動創傷勿懶理 輕則扭傷 重則筋腱撕裂 須手術治療

香港掀起一輪運動熱，近月接連舉辦多項大型賽事，令人不禁要「動起來」，希望投入其中。不過，做運動應要量力而為，特別是肩膀及膝關節位置，最為容易與運動時受傷。有骨科醫生指出，如果輕微受傷，可以透過消炎止痛藥物應對，如發現關節無法活動或用力支撐身體，有機會是骨折及骨裂現象，則須儘早入院求診。 香港浸信會醫院骨科顧問醫生陳鍵仁表示，常見的運動創傷出現於肩膀及膝關節等位置，又可再細分為關節內或關節外的受傷。以肩膀為例，肩唇軟骨於脫臼時破裂、肩袖肌腱拉傷及撕裂等，都是較常發生的受傷；膝關節則以前十字韌帶、半月板及大腿後肌腱為經常受傷的部位︰「急性受傷很多時與激烈碰撞有關，肌腱撕裂則多數是熱身不足，運動強度超過身體負荷所致。」

受傷後宜適當護理 陳醫生說，輕微個案可能在弄傷時未必有明顯徵狀，或要在一兩天後才逐漸發現異常，例如肩袖肌腱受傷引致抬高手感乏力。他提醒，如果受傷而即時導致關節不能活動或用力，有機會是出現骨折，便需儘早求診。事發後應先停止活動，如果受傷位置出現腫脹，建議冰敷，並以三角巾（肩膀受傷）或繃帶（膝關節受傷）暫時固定傷肢。 有些患者會在受傷初期選擇以熱敷，陳醫生認為需要避免︰「熱力會促進患處的血液循環，加劇腫痛，建議在受傷後起碼七至十天、待腫脹消退才考慮熱敷。」他補充，受傷後亦應盡量避免高強度的按摩或推拿治療，否則有機會令傷勢惡化。脫臼患者亦不應自行復位，因為此舉有可能引起骨折或神經線受傷。

當經過骨科醫生診斷而病情相對輕微時，一般會透過非手術的治療處理傷勢，當中包括處方非類固醇消炎止痛藥物，減輕疼痛及促進復原。不過，陳醫生指這類藥物帶有影響胃部的副作用，有機會引起胃炎及胃部不適，過量服用更可能影響腎功能。即使第二代（COX-2）的非類固醇止痛藥對胃部影響較輕，亦會增加心血管疾病風險，患有三高或冠心病人士使用時要特別小心。 外用藥貼直敷患處 假如運動創傷患者的身體狀況不適合使用口服藥物，可以透過處方消炎止痛藥貼應對。「這類外敷藥貼可以貼於患處，直接透過皮膚吸收，相對口服藥物，吸收進血液當中的藥物濃度會較少，能夠減低傳統口服藥物帶來的副作用之餘，同時也能大致鎮痛消炎的效果。」陳醫生說。

除了藥物治療外，陳醫生指輕微的肌腱受傷大約六至八個星期便可復原，期間須進行循序漸進的肌肉訓練及物理治療，避免患處因結痂影響，導致日後無力及肌肉僵緊；相反，嚴重個案例如肩唇破損或肩袖肌腱撕裂，則需要利用微創關節鏡手術修補患處，術後六至七個月才可回復高強度運動。 要避免受傷，陳醫生建議運動前進行十五至二十分鐘熱身運動，以保持肌腱柔韌性，幫助關節及肌肉進入適宜運動的狀態。運動後，可進行簡單的緩和運動，如伸展肌腱的動作或緩步跑，減低肌肉疲勞。

陳醫生提醒，治療運動創傷引起的肩膀及關節痛症有多種不同方案，各有成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，按個人情況包括身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最合適的方案。