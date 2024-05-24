健康解碼｜肺炎球菌感染 全年皆有 接種疫苗須考慮血清型 作針對性預防

肺炎球菌及季節性流感所引起的呼吸道感染是常見的疾病，然而市民或以為肺炎球菌與流感般，同樣有季節性，有所謂「爆發高峰期」，事實並非如此。肺炎球菌感染個案全年皆有發生，高危人士應及早接種疫苗。在接種上，市民亦要留意相關疫苗是否針對本港流行的血清類型，能否提升對抗的免疫效力。 肺炎球菌感染常見於我們的鼻及咽喉，以長者及嬰幼兒較為普遍，這種細菌有時候會引發感染，並經患者咳嗽及打噴嚏而產生的飛沫，在親密接觸或觸摸被細菌污染的物件而傳播。

肺炎球菌感染死亡率高 根據衛生防護中心須呈報的傳染病統計數字，2023年的侵入性肺炎球菌個案，共有94宗，每月均錄得一定新增個案，不能以季節性或流感高峰期作為界線，尤其幼童及長者，一旦感染有可能引致多種疾病，甚或是併發症及死亡。 其中，香港最常見的血清3型肺炎球菌更是「殺傷力」驚人。朱蘊晶醫生指出，肺炎球菌本身有超過100種血清型，但在香港，多年來就以血清3型最為流行。這種血清型具有高嚴重性、高耐藥性及高死亡率的特徵，單計死亡率就達到47%。患者在感染後病情之所以相對嚴重，相信與其菌株的體積比其他血清型大，需要更多抗體才能有效對抗。

市民不幸感染肺炎球菌後，所出現的病徵視乎身體感染部位而定。朱醫生舉例說，如引起肺炎，可導致發燒、呼吸急促及發冷；引起腦膜炎的話，可能出現發燒、頸部僵硬及精神昏亂；若然感染血液，更會出現菌血症及敗血症。這些併發症，後果都極具嚴重，有死亡風險。正因如此，醫學界就提倡高危群組特別是50歲以上長者，盡早接種肺炎球菌疫苗，加強防護。 15價疫苗針對血清3型 傳統上，肺炎球菌疫苗分別有13價結合型肺炎球菌疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，去年開始分別有新一代疫苗，包括15價結合疫苗及20價結合疫苗。疫苗花多眼亂，對抗型號各有不同，市民應如何選擇呢？

世界衛生組織就建議，選擇疫苗時應考慮當地最常見的血清型，朱醫生認為，就香港而言，疫苗能否針對血清3型提高更高免疫效力可說是最重要因素。以15價結合疫苗為例，採用的技術能夠對血型3型誘導更強大的免疫反應。研究顯示，50歲或以上成年人接種15價疫苗後，對血清3型產生的免疫原性比現有13價疫苗高出60%；嬰兒接種15價疫苗後，其免疫原性亦比13價疫苗高出73%。至於20價結合疫苗，雖然覆蓋更多血清型，但其針對血清3型的保護力均不比13價及15價疫苗為高，不能片面地著重價數較多而作選擇。

而衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會比較過13、15及20價後亦建議，以15價疫苗取代13價疫苗，相信能更有效對付血清3型。兒童可分別於2個月及4個月時接種共兩劑15價疫苗，然後在12個月再接種一劑加強劑。中心同時呼籲長者亦應接種肺炎球菌疫苗，政府現有的疫苗資助計劃亦可供65歲或以上長者免費接種。50歲或以上高危人士亦應諮詢家庭醫生有關接種疫苗事宜，以保障個人健康。