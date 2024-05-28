健康解碼｜胸肺復康治療 訓練慢阻肺病患者 重拾體能與信心

慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)引致病人肺功能衰退，氣喘咳嗽亦削弱體能。除了藥物治療，參與公立醫院安排的胸肺復康計劃，長遠有助改善病人的活動能力和信心。胸肺復康計劃會按照病人需要，度身訂造復康治療方案，由強身健肺的復康運動，以至呼吸、咳痰和自我照顧的技巧，去改善病人身體狀況，並減低疾病惡化的機會。 72歲的慢阻肺病患者陳先生(化名)，年初曾經急性復發而入院，最惡劣時需要使用呼吸機輔助呼吸。雖然已康復出院，他對自己的體能大失信心，總是感到多痰且容易氣喘，不敢出外。在呼吸專科護士鼓勵下，他參加了胸肺復康計劃，經過半年復康治療，陳先生由出外走幾步也氣喘，老是要求在家安裝氧氣機，變為信心大增，能夠每天到公園做運動，把氧氣機一事拋諸腦後。究竟胸肺復康計劃，有甚麼「魔法」把病人「大改造」？

醫療團隊 教授呼吸順暢秘訣 香港呼吸科護理學院、呼吸系統科專科護士劉杰昱解釋，胸肺復康計劃借助跨專業的治療方法，協助患上慢性長期呼吸系統疾病，例如慢阻肺病的病人，按其需要設計復康治療和訓練，去控制病況和提升活動能力。計劃背後的醫療專業團隊，包括呼吸科醫生和護士，物理治療師、職業治療師、營養師及醫務社工等，全面照顧病人需要。只要戒煙超過三個月，肺功能至少有三至五成以上，以及有一定活動能力的病人，經過呼吸科專科醫生評估及轉介後，就有機會參加。

計劃網羅多個層面，於公立醫院的日間醫療中心或復康中心進行。劉杰昱舉例，呼吸科專科護士協助評估疾病對病人日常生活的影響，「也會教育病人認識疾病病徵，指導病人如何正確地使用藥物和吸藥技巧，學懂怎樣處理疾病和預防復發。」 至於慢阻肺病患者常見的氣促和多痰等問題，亦會「逐點擊破」。呼吸科專科護士與物理治療師會針對性訓練病人，掌握噘唇呼吸、橫膈膜式呼吸等技巧，增加肺部氣體交換的功能，同時放鬆情緒。此外，病人有機會學習較易排出頑痰的姿勢和方法，以及拍痰技巧，紓緩痰多引發的呼吸不𣈱。

運動操練增耐力 踏上復康路 除了改善病徵，慢阻肺病患者也會透過復康計劃鍛煉體格，和學習節省氣力的生活技能，提升活動能力。病人有機會學習簡單的太極、八段錦，以及操練下肢的復康運動，訓練肌肉和耐力。萬一病人需要氧氣治療，也會提供協助。若然病人營養狀況欠佳，營養師會提供飲食建議，改善營養吸收。另一方面，醫務社工則會協助遇上財政困難的病人，物色紓解財務問題的方案。劉護士補充，病人完成計劃後，也需要持之以恆去鍛煉，才能有效控制病情。

上文提及的病人陳先生，透過胸肺復康計劃的噘唇呼吸及復康運動等訓練，改善病況之餘，更培養了每日運動30分鐘的習慣。加上血氧檢查和了解病歷後，得悉呼吸功能不如想像般差勁，逐漸衝破心理障礙，重拾信心。經過半年治療後再作評估，慢阻肺病對他的生活影響程度大減五成，他更有興致與家人出外飲茶，不再受氣喘陰霾困擾。 劉杰昱提醒，慢阻肺病治療有多種不同方案，各有不同成效，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。