健康解碼｜膝關節痛楚不應忽視 嚴重退化性關節炎宜及早「換骹」 助患者重拾活動能力

膝關節會隨著年紀增長而緩緩退化，並可能引發痛症；許多長者以為此種痛楚是必然，甚至覺得「無計可施」。雖然膝關節退化是人體老化的自然過程，但其實所引起的相關徵狀，可以透過多種方法處理︰在「紓緩痛楚」的治療目標上，可以使用口服或外用消炎止痛藥物，而對於病情嚴重的個案，醫生也可安排矯形或膝關節置換手術，助患者恢復活動能力之餘，亦不用再啞忍痛楚。 香港浸信會醫院骨科顧問醫生尹翼翔醫生指出，膝關節炎可分為「原發性」及「繼發性」，前者主要與身體骨架受壓不均，或腳型天生彎曲而導致退化有關；後者則涉及創傷，當軟組織受損便會損害膝關節。相對而言，因退化而造成膝關節炎的個案較普遍，尤以長者為甚；隨著年紀增長，新陳代謝減慢，肌肉及關節修復能力下降，出現退化性膝關節炎的機會愈大。

退化性勞損 痛楚以星期計 七十四歲的胡先生（化名）被膝蓋疼痛問題困擾多年，本已習以為常，然而痛楚愈來愈嚴重，走路時只能依靠其中一隻腳緩慢地步行，從後面看，整個人幾乎傾斜，而且每行一個街口，就要停下來休息，令他每次外出的時限只能維持30分鐘至一小時，否則走得太遠，痛得更厲害。最終，他經子女勸喻，決定接受手術治療，以免損害活動能力。 不少長者或跟個案中的胡先生一樣，以為膝關節痛是偶爾勞損，休息一段時間便會痊癒。然而，尹醫生提醒患者，必須了解退化與勞損的分別︰「最大分別是時間性，退化性膝關節炎的痛楚是以星期計算，平日走路也會感到痛楚；如果是勞碌所致，痛楚不會維持太長時間。假如留意到長者步行速度減慢、活動時間減少，或走路時需要用物件攙扶，就應及早安排接受診斷。」

消炎止痛藥貼 助緩減痛楚 尹醫生說，假設長者因膝關節疼痛而服用消炎止痛藥，應先了解身體狀況︰「持續用藥，例如超過一至兩個月，或會增加胃出血及腎功能下降的風險，故此用藥前要評估病史，曾經有胃潰瘍或心血管疾病，就要留意服用藥物後會否出現不良反應。」取而代之，他建議患者可以透過物理治療、注射類固醇或使用非類固醇止炎止痛藥貼，均有助紓緩痛楚。 若然接受過上述治療，徵狀依然持續，尹醫生建議患者可考慮接受手術。其中一種手術方案，是協助腳骨矯形，以力學方法避免膝關節受壓的地方繼續承受壓力，較適用於年青而病情未算太差的個案，務求將退化減慢；至於受徵狀嚴重困擾的患者，則可接受俗稱「換骹」的膝關節置換手術，包括半膝及全膝關節置換。

而個案中的胡先生，最終接受了全膝關節置換，隨後接受復康訓練，活動能力於術後約三個月已回復正常，亦不用再使用消炎止痛藥物，重拾昔日生活質素。 尹醫生提醒，治療膝關節炎有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

香港浸信會醫院骨科顧問尹翼翔醫生