健康解碼｜膽固醇的「惡中之惡」—小顆粒膽固醇的危害

48歲的Gary，3年前因為急性冠狀動脈綜合症（ACS），需入院接受通波仔手術，手術後一直乖乖依照醫生指示用藥，將「壞膽固醇」控制至約1.9mmol/L水平，並且每天做運動30分鐘，BMI指數為22。不過數個月前，Gary再次發現跑步時出現類似心絞痛徵狀，於是進行檢查，結果發現心臟左迴旋支末端出現閉塞問題，即再次出現心肌梗塞，需要接受通波仔手術，在不同位置放入支架。Gary 對此感到非常懊惱：「為什麼努力控制膽固醇下，依然會再次出現ACS呢？」 心臟科專科陳麒尹醫生解釋，膽固醇是身體中一種重要物質，它在身體的正常運作過程中起著關鍵作用，例如協助修復細胞壁及製造荷爾蒙。眾所周知，膽固醇可簡單分為「好膽固醇」（即高密度脂蛋白）及「壞膽固醇」（即低密度脂蛋白）兩種，不過「壞膽固醇」中還可細分為「小顆粒膽固醇」（Small dense LDL, sdLDL），它也被稱為「惡中之惡」膽固醇，是一種密度較高且體積較小的膽固醇分子，與心血管硬化、腦梗塞等高危險疾病有著密切關聯。

體積小 密度高 難代謝 影響深 「小顆粒膽固醇」是一種體積較小、密度較高的膽固醇分子。相比於一般的膽固醇，它更容易穿透血管壁並在血管內形成斑塊和硬化。與常見的膽固醇相比，小顆粒膽固醇更難被身體代謝，一般「壞膽固醇」僅在血液中滯留2天，「小顆粒膽固醇」滯留時間高達5天，大大增加在血管壁形成斑塊的機會。「研究指出，小顆粒膽固醇與心血管硬化、腦梗塞等高危疾病存在密切關聯。」陳麒尹醫生補充說。 故此，即使膽固醇水平達到理想指標，但當中的「小顆粒膽固醇」比例較高的話，依然會大大增加出現心腦血管疾病的風險。陳麒尹醫生強調，膽固醇水平受多種因素影響，包括遺傳、飲食習慣、生活方式和其他疾病，即使是外觀瘦削的人士，如果他們有不良的飲食習慣、缺乏運動或存在其他風險因素，他們也可能出現高膽固醇問題。

如果擔心受到「小顆粒膽固醇」的影響，或本身屬於較高風險的群組的人士，可與醫生商討接受簡單的檢查，特別針對了解膽固醇中的「小顆粒膽固醇」水平，再作針對性的治療，以及採取預防和管理措施，期望達到維護心血管健康的目標。 飲食調控外 藥物治療同樣重要 陳麒尹醫生表示，人體內的大部分膽固醇由肝臟自行製造，但也有部分從食物中直接獲取。一般而言，治療高膽固醇問題，患者應先在生活上作出調節，若膽固醇控制仍然未如理想，便會輔以藥物治療，現時最常用的藥物為他汀類藥物。不過對於部分家族遺傳的患者，由於本身基因異變，身體無法有效分解膽固醇，必須透過更針對性的藥物，例如針劑藥物去幫助達到更理想的治療目標，減低壞膽固醇對身體的影響。

陳麒尹醫生提醒，膽固醇問題的治療有多種不同方案，當中又各有不同成效、副作用與風險，因此患者在選擇治療方案前，應與你的主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。