健康解碼｜荷爾蒙治療結合電療 有效控制病情 維持前列腺癌患者生活質素

荷爾蒙治療是前列腺癌的重要治療方法，醫學界近年亦發現，結合電療能夠達到相輔相成的效果。有臨床腫瘤科專科醫生指出，不少人將荷爾蒙治療與化療劃上等號，甚至以為電療後會出現火燒熱的情況。但事實上，荷爾蒙治療及電療副作用相對溫和，患者能夠維持日常生活質素。 前列腺癌為本港男性最常見的癌症中位列第三位，根據資料顯示，有超過一半患者在確診時已處於第三期或以上的期數。臨床腫瘤科專科蘇子謙醫生指出，由於前列腺癌早期沒有明顯症狀，部份患者可能會出現前列腺增生的病徵，例如尿頻、尿急、夜尿等問題，未必第一時間聯想與前列腺癌有關。因此，大部份患者的病情在後期才發現，例如腫瘤增大而導致排尿問題或血尿的情況，甚至擴散至盆腔出現骨痛而求診才發現。

維持生活質素為目標 針對轉移性前列腺癌，在治療目標上有兩大因素需要考慮，包括盡量抑壓癌細胞，以及維持患者的生活質素。蘇醫生解釋，有別於其他癌症，前列腺癌即使出現擴散，部份患者的存活期可能達數十年或以上，故在制定治療方案上亦要顧及他們的日常生活，以減低出現併發症的機會。 「前列腺癌的『食物』就是男性荷爾蒙，因此，荷爾蒙治療是抑制身體的男性荷爾蒙，從而令癌細胞『餓死』而無法繼續生長。」蘇醫生指出，荷爾蒙治療一般為針劑，在肚皮或臀部注射，在診所便可以直接完成。荷爾蒙治療與化療不同的地方，是副作用相對溫和，患者可能接種後會出現潮熱、疲倦的情況。

加入電療「電死」癌細胞 倘若患者出現「去勢治療無效」的情況，即對荷爾蒙治療出現抗藥性，便可能加入口服標靶藥物，原理上同樣是抑制男性荷爾蒙的生長，並加入電療治療。蘇醫生表示，電療有兩大方向，第一是針對原發位置，第二則在控制原發位置的腫瘤後，針對已擴散的腫瘤安排立體定位放射治療（SBRT），以高劑量、少次數、更針對地「電死」癌細胞。一般只需要接受五次，預計兩星期內完成。 一名年約60歲的男士，早前發現有骨痛的情況，其後接受身體檢查發現，他的前列腺特異性抗原（PSA）指數高，確診患有前列腺癌並有擴散的情況。主診醫生先處方患者接受荷爾蒙針治療，監察到癌指數有明顯進步，其後再安排他接受SBRT治療，將其他腫瘤擴散的地方一併「電死」。患者目前情況受控，繼續接受荷爾蒙治療，享受退休生活。

蘇子謙醫生提醒，治療前列腺癌有多種方法，每種方法都有其成效及副作用，患者在選擇治療方法時，應與主診醫生討論，並考慮個人病情、負擔能力等因素，再決定適合自己的治療方法。