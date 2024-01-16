健康解碼｜血清B型腦膜炎雙球菌個案升 醫生籲外遊 留學前接種預防疫苗增保護

腦膜炎雙球菌能造成腦部損害，嚴重者更有可能在24小時內死亡，不過香港人對此症的認知度不足，有家庭醫學專科醫生指出，內地的嬰幼兒疫苗計劃早已將腦膜炎雙球菌預防疫苗列入必須接種的疫苗之一，而國外地方，例如美國、英國、澳洲的學校，則會要求學生在入學前先接種腦膜炎雙球菌預防疫苗，呼籲有意外遊或讓子女留學的家長留意。 腦膜炎是指腦部及脊髓周圍的腦膜受到微生物感染或是其他原因所引發的炎症反應，而腦膜炎雙球菌就是其中一種常見的細菌性腦膜炎。家庭醫學專科醫生朱偉星表示，10至35%成年人是腦膜炎雙球菌長期帶菌者，他們可透過咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，免疫力較低的兒童、青少年、65 歲或以上的長者及先天或因疾病導致免疫系統弱的人士等會較易感染。

有機會引起腦部損害 智力下降 「感染腦膜炎雙球菌的初期症狀與感冒相似，例如發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、亦會有嘔吐、畏光、皮膚出現瘀斑、皮疹等，病情可以數小時內轉差，嚴重者可能會在24小時內死亡，患者亦可以出現嚴重病症，例如有機會引起腦部損害，導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡等，絕對不能忽視。」 朱偉星醫生表示，腦膜炎雙球菌即內地所稱的流行性腦膜炎(簡稱流腦)，早已被列入嬰幼兒疫苗計劃必須接種的預防疫苗之一，但及至近年的研究顯示，未被列入原有疫苗的血清型腦膜炎雙球菌卻開始上升，不論是內地、香港，近年都係以血清B型的個案佔大多數。

根據資料顯示，內地最主要的腦膜炎雙球菌感染個案屬血清B型，由 2015 年前約 22%的病例，急增至 2015 年後 52%。另外，新冠疫情後，很多細菌及病毒在全球的流行病學方面都有改變，在不同地區都有腦膜炎雙球菌肆虐的情況，而當中B型特別常見，包括英國及澳洲。 血清B型可引致嚴重併發病症 「血清B型的腦膜炎雙球菌的生物結構比較特別，所以一直以來都未能跟其他血清型腦膜炎雙球菌合併為同一疫苗作預防，但最令人擔心的是血清B型的腦膜炎雙球菌的嚴重性更高，一旦感染便更大機會出現嚴重併發症問題，即使未有造成生命危險，但亦有機會出現殘障，因為細菌會隨腦膜神經向周邊伸展，整個範圍都會發生炎症，令腦膜變得又厚又腫，亦有機會產生很多的膿液，即使用了抗生素治療，但腦膜受了傷，例如硬化了、狹窄了，便會壓著神經，甚至出現腦水腫。亦可以引起其他併發症，例如心臟肌肉發炎。」