健康解碼｜調節生活飲食習慣 一線用他汀類輔助 瘦人也可有膽固醇問題

很多人聽到高膽固醇都會聞之色變，亦經常會將高膽固醇與肥胖劃上等號，認為肥胖人士才有膽固醇問題，但其實身材纖瘦的人士也有可能因各種原因而面臨高膽固醇問題。 有內分泌及糖尿科專科醫生指出，膽固醇並不是全都對身體有害，體內的膽固醇大多由身體自行製造，用於作為合成細胞及製造多種荷爾蒙的原料。另外，膽固醇也有好壞之分，高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），俗稱好膽固醇，負責將血管及周邊組織過剩的膽固醇回收；低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），俗稱壞膽固醇，負責將膽固醇由肝臟派送至身體細胞，亦有機會沉積在血管壁中，造成粥樣硬化，是心血管病元兇之一。低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）才是要重點處理的膽固醇。

至於肥胖跟膽固醇的關聯，亦未必與大家想像的一樣，體內製造多少膽固醇受很多因素影響，包括遺傳，生活習慣（高脂飲食、吸煙、缺乏運動），疾病（如腎病、肝病、甲狀腺機能），藥物等因素影響，無可否認，體重會影響我們的膽固醇水平，但只是因素其中之一，所以瘦人亦不能幸免有膽固醇問題。 膽固醇水平由肝臟調控 雞蛋高膽固醇的禁忌 對於坊間長久以來對「一天不可以吃多過一隻雞蛋」的說法，內分泌及糖尿科專科醫生黃渭湘醫生指出，「這個概念是源自以往〈美國飲食指南〉建議膽固醇每日攝取量為300毫克，但一隻雞蛋膽固醇含量差不多有260克，所以單以食物內容計算，兩隻雞蛋已超標。但事實是體內七成多的膽固醇由肝臟製造，食物中攝取的膽固醇最後亦會交由肝臟按身體情況作調節，以維持穩定水平，所以食物膽固醇對血液膽固醇水平影響只佔少部分，正因如此在〈2015-2022年美國飲食指引南〉中已取消每日膽固醇攝取量上限，反而提醒吸收過量飽和脂肪及反式脂肪會促進肝臟製造更多壞膽固醇。至於雞蛋含有多種營養素及不飽和脂肪，對身體是有益而無害的。」

素食可降膽固醇嗎？ 此外，近年亦流行素食，倡導能夠改善膽固醇高問題。黃醫生指出，健康的素食習慣可以令人減少進食不健康的食品，如動物性脂肪等。但要留意坊間的素食食品多只標榜食物的植物性，但食品製作過程有機會加入多種添加劑或過度加工，甚至含有大量反式脂肪和飽和脂肪，這些反式脂肪和飽和脂肪反而有機會令體內膽固醇水平上升，建議購買素食品時應小心選擇。 膽固醇水平指摽 通波仔人士 需控制壞膽固醇1.4或以下 很多朋友都會問何時要處理壞膽固醇，其實治療膽固醇的目標是希望降低心血管病風險，所以膽固醇的治療不只看壞膽固醇有多高，更要看心血管病風險有多大，如根據最新國際指引，糖尿病患者壞膽固醇水平最少降到2.6mmol/L，若已患糖尿病多年，或已有其他心血管風險人士，更建議將壞膽固醇水平控制在1.8mmol/L水平或以下，如果屬於極高危心血管疾病的患者，例如曾經「通波仔」，更須要將膽固醇水平控制在1.4mmol/L水平或以下。高膽固醇人士如果透過調節生活習慣，仍未能達到目標的時候，便需要考慮用藥物來控制。

黃渭湘醫生提醒，以上內容僅供參考，檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。