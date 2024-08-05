健康解碼｜選對治療策略 糖尿病患扭轉生活

糖尿病對身體血管造成無數負面影響，更可能導致心臟衰竭。一旦患上心臟衰竭，患者容易出現氣喘、腳腫、易累等症狀，不少患者更可能同時有超重問題，種種症狀均令患者的生活質素轉差，難以外出運動，病情變得更難控制，步入惡性循環。不過，只要安排適合的治療策略，一切是可以扭轉的。 心臟科專科董光達醫生解釋，糖尿病容易令血管出現粥樣斑塊，引致心血管栓塞，令心臟功能容易因心肌缺血而轉差，甚至壞死，嚴重者亦可能誘發心肌梗塞，甚至猝死。加上高血糖直接影響心臟細胞，也會使心臟功能轉差，削弱泵血或舒張功能，導致心臟衰竭。若因糖尿病影響腎臟，心、腎之間緊密的連接也會使心臟衰竭症狀變得更明顯。

心臟衰竭氣喘獨特 宜留意 心臟衰竭的早期症狀表現為氣喘，初期通常是走路時氣喘，體能轉弱，慢慢會發展至靜態活動，甚或躺下時也會氣喘。常見患者因睡覺時平躺難以呼吸，需要墊高枕頭才有改善，這是心臟衰竭患者獨有的氣喘表現，必須提高警覺。 「除此以外，患者身體也會容易積水，最普遍的是出現腳腫；另外也會容易疲累、出現冠心病症狀如心絞痛、心律不正常、胸口不適等。」董醫生提醒，雖然這些症狀並不一定等同患有心臟衰竭，但若有發現，建議應儘早求醫，尋找背後病因，尤其是糖尿病患者的症狀不明顯，任何早期不適均是蛛絲馬跡，醫生提醒患者應留意身體發出的警號。一旦沒有及時處理，心臟衰竭的存活率甚至比一些癌症更低，亦會增加猝死風險。同時，心臟衰竭會大大影響患者的生活質素，可能連下床上廁所也會氣喘不斷。

由於糖尿病與心臟衰竭關係密切，醫生一般也會依照患者的病情、合併症、心臟風險評估等決定檢查密度，包括臨床評估、血糖水平監察、心臟超聲波、運動心電圖等，務求儘早發現病情及時介入治療。不過，董醫生表示，目前治療心臟衰竭的藥物種類多，患者亦毋須過慮。 超重患者適當用藥 步向良性循環 一般確診心臟衰竭的患者也會處方抗心臟衰竭的藥物改善症狀；而同時患有糖尿病的患者，更會積極考慮可控制糖尿病及心臟衰竭的藥物，如SGLT2抑制劑，這類藥物有助降血糖外，亦可減低因心臟衰竭而入院及死亡的風險，部分患者更可能因其「排糖」機制而輔助減輕體重。

有超重的糖尿病患者因同時患有心臟衰竭，在經醫生評估後處方抗心臟衰竭藥物及SGLT2抑制劑，不但改善心臟衰竭症狀，更因體重有所下降，膝關節因負荷減低而紓緩關節痛，激發患者更有動力重新運動，改善生活習慣，在患者的努力及藥物的輔助下，整體病情得以改善，生活亦從此扭轉，令人非常鼓舞。 董醫生提醒，因應患者不同病情及身體狀況，適用的治療方案及副作用亦有所不同，謹記應向主診醫生查詢。不過，他鼓勵所有患者也應注意控制三高，除了減少糖分及澱粉質的攝取，同時患有心臟衰竭的患者也要留意鹽分及水分的攝取，配合適當運動，聽從醫生吩咐，妥善控制病情並不困難。