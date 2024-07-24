健康解碼｜「醫戰」牽起全民關注心臟衰竭

心臟是身體最重要的器官，隨著每下跳動，把血液泵到全身，讓身體維持正常運作，然而當血液進入心室出現障礙，又或泵血不足，均有可能引致心臟衰竭，影響供應血液與氧份。如果患者一直未曾察覺，或會令身體日漸衰弱、影響日常生活，嚴重時更可能因此喪命！及早發現並尋求治療，是處理心臟衰竭的最佳方法，為喚醒全民護心，香港心臟專科學院特意邀請多位心臟科專科醫生，舉辦了一場《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，旨在以輕鬆有趣的方式，鼓勵大眾正視心臟衰竭的健康問題。
香港心臟專科學院舉辦的《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，由梁嘉琪主持，並由沙律（張沛樂）與Renee（李蔓瑩）作為組長，聯同香港心臟專科學院10位心臟科醫生：梁達智醫生、陳良貴醫生、陳梓浩醫生、鄭裕康醫生、蔣志成醫生、賴俊光醫生、黎思華醫生、劉天樺醫生、譚廣明醫生與饒元豐醫生，透過一連三集的歷奇對決短片，完成以心臟衰竭為主題的任務，務求以輕鬆手法，喚起全民關注心臟衰竭。
及早發現 減輕惡化
現時香港約有1-2%人口患有心臟衰竭，即每100個人當中，就有1-2名心臟衰竭患者，每年大約有兩萬人，因為心臟衰竭而需要入院，甚至因而死亡。香港心臟專科學院院長梁達智醫生直言：「治療心臟衰竭需要分秒必爭，這是由於這是一個不能完全根治的疾病，患者只能透過不同方法，來減低心臟衰竭的惡化速度，故此及早發現是非常重要。」
歷奇對決 介紹病徵
可惜的是，情況就如鄭裕康醫生所說：「很多人仍然不太了解心臟衰竭的嚴重性，就算已經出現氣促、腳踵等徵狀，但患者往往以為只是『年紀大、機器壞』所導致，長期忽視最後可能令到病情迅速惡化，甚至併發其他疾病。」而這次的歷奇對決，正正透過不同比賽，帶出心臟衰竭的情況，包括〈心衰體驗大挑戰〉展示心臟衰竭不同階段的病徵、〈挑戰繩網陣〉就表達與心臟衰竭環環相扣的成因、〈命懸一線〉更帶出治療心臟衰竭的急切性！
依照類別 處方藥物
影片內除了一系列緊張刺激的遊戲，當中亦有各位醫生講解心臟衰竭，劉天樺醫生、蔣志成醫生與陳梓浩醫生，解釋到現時治療心臟衰竭的情況，盡量達至三大目標：減低死亡風險、減少因為病情惡化而入院的風險，以及改善臨床症狀、活動能力與生活質素。在開展治療之前，醫生會先為患者進行檢測，確定為「舒張型」或是「收縮型」心臟衰竭，繼而訂定治療方法。現時常見用於改善心臟衰竭的四大類藥物，包括ACEI/ARB/ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA與SGLT2抑制劑，對於「收縮型」心臟衰竭療效明顯；至於香港常見的「舒張型」心臟衰竭患者，醫生會為他們處方SGLT2抑制劑，現時亦已被納入為一線治療藥物。影片內有更多心臟衰竭的成因、徵狀與治療等醫學資料，相信能令大眾進一步認識心臟衰竭。
香港心臟專科學院院長梁達智醫生於活動後表示，整個心臟歷奇大對決的目的，最重要是把心臟衰竭的訊息帶給大家，希望市民能夠了解心臟衰竭的病徵、成因，以及了解當中的急切性。