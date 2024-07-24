健康解碼｜「醫戰」牽起全民關注心臟衰竭

心臟是身體最重要的器官，隨著每下跳動，把血液泵到全身，讓身體維持正常運作，然而當血液進入心室出現障礙，又或泵血不足，均有可能引致心臟衰竭，影響供應血液與氧份。如果患者一直未曾察覺，或會令身體日漸衰弱、影響日常生活，嚴重時更可能因此喪命！及早發現並尋求治療，是處理心臟衰竭的最佳方法，為喚醒全民護心，香港心臟專科學院特意邀請多位心臟科專科醫生，舉辦了一場《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，旨在以輕鬆有趣的方式，鼓勵大眾正視心臟衰竭的健康問題。

香港心臟專科學院舉辦的《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，由梁嘉琪主持，並由沙律（張沛樂）與Renee（李蔓瑩）作為組長，聯同香港心臟專科學院10位心臟科醫生：梁達智醫生、陳良貴醫生、陳梓浩醫生、鄭裕康醫生、蔣志成醫生、賴俊光醫生、黎思華醫生、劉天樺醫生、譚廣明醫生與饒元豐醫生，透過一連三集的歷奇對決短片，完成以心臟衰竭為主題的任務，務求以輕鬆手法，喚起全民關注心臟衰竭。

及早發現 減輕惡化

現時香港約有1-2%人口患有心臟衰竭，即每100個人當中，就有1-2名心臟衰竭患者，每年大約有兩萬人，因為心臟衰竭而需要入院，甚至因而死亡。香港心臟專科學院院長梁達智醫生直言：「治療心臟衰竭需要分秒必爭，這是由於這是一個不能完全根治的疾病，患者只能透過不同方法，來減低心臟衰竭的惡化速度，故此及早發現是非常重要。」