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健康解碼
2023-11-30 07:30:00
日報

健康解碼｜銀屑病併發虹膜炎 奪走視力 生物製劑助穩定病情 減共病風險

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健康解碼｜銀屑病併發虹膜炎 奪走視力 生物製劑助穩定病情 減共病風險

健康解碼｜銀屑病併發虹膜炎 奪走視力 生物製劑助穩定病情 減共病風險

銀屑病發病初期徵狀，一般並不明顯，部分患者可能會誤以為是濕疹或其他皮膚問題，因此延誤病情即使投入治療，也有機會因症狀有所改善而自行停藥，以致反覆復發。有皮膚科醫生提醒患者，應在病情未出現不可逆轉的損害時，盡早將其控制，否則當誘發出關節炎或虹膜炎等共病，治療難度會大大提升

阿豪（化名）患銀屑病超過20年，起初只有皮膚紅腫及皮屑脫落問題，後來關節持續疼痛，接受過治療之後，病情趨向穩定，他亦決定減少用藥，畢竟擔心長期用藥會有副作用，也希望藉此減輕醫療開支。可惜數個月後，他確診患上虹膜炎，視力更持續下降，經過詳細診斷後，始知道原來銀屑病復發，並且併發眼疾，儘管他再次使用進階藥物，無奈破壞已難修補，他其中一隻眼睛的視力只餘下兩成。

 

控制不佳 併發共病

為甚麼以皮膚症狀為主的銀屑病，最終奪走了阿豪的視力呢？皮膚科專科醫生何家強指出，銀屑病屬於自身免疫系統疾病，並不單純是皮膚病，身體某些細胞會分泌發炎因子去攻擊其他身體器官並會併發不同共病︰「例如較常見的銀屑病關節炎、代謝綜合症及心腦血管疾病等，去到像虹膜炎這種眼疾，一旦眼睛結構損毀，就不能百分百復原。」

正因銀屑病的影響可涉及身體不同部位，何醫生勸喻患者切勿延誤治療，盡可能在出現不可逆轉的損害前及早控制，需要時作出進階治療方法，否則遲治療，共病風險就愈高

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以往，治療病情中度至嚴重程度銀屑病，一般會使用到類固醇藥物，不過何醫生指，隨著醫發展，了解到當中的發病機制，能夠作出針對性治療的生物製劑就順勢而出。

 

生物製劑 抑制炎症

何醫生舉例，「抗腫瘤壞死因子」是其中一種治療銀屑病的生物製劑類型，能夠瞄準發炎，抑制炎症反應，有助紓緩皮膚及關節病徵；而白細胞介素17抑制劑（IL-17）及白細胞介素23抑制劑」（IL-23）則直接抗衡這些發炎因子，相對而言，IL-23更接近發炎源頭，能夠穩定病情及減低復發風險。

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至於患者應選擇哪類生物製劑，何醫生強調必須因應病情而定，例如皮膚症狀比較嚴重，可傾向使用抑制白細胞介素的種類。他補充，接受生物製劑治療前，必須檢查肝、腎功能及隱性肺結核測試，因藥物有機會影響免疫系統而誘發相關疾病。此外，患者亦要留意相關副作用，例如IL-17或增加真菌感染風險（如足癬或女性患者為主的念珠菌感染），以及誘發腸道發炎。

除了使用適合自身病情的藥物，何醫生亦提醒患者切勿如個案中的阿豪般，自行減藥或停藥：第一，可能會令病情變得嚴重；第二，有機會因此出現藥性，日後再次用藥時療效就會相對較差。」

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備注何家強醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應主動與醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。
皮膚科專科何家強醫生

皮膚科專科何家強醫生

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