健康解碼｜銀屑病併發虹膜炎 奪走視力 生物製劑助穩定病情 減共病風險

銀屑病發病初期徵狀，一般並不明顯，部分患者可能會誤以為是濕疹或其他皮膚問題，因此而延誤病情；即使投入治療，也有機會因見症狀有所改善而自行停藥，以致反覆復發。有皮膚科醫生提醒患者，應在病情尚未出現不可逆轉的損害時，盡早將其控制，否則當誘發出關節炎或虹膜炎等共病時，治療難度會大大提升。 阿豪（化名）患銀屑病超過20年，起初只有皮膚紅腫及皮屑脫落問題，後來關節持續疼痛，接受過治療之後，病情趨向穩定，他亦決定減少用藥，畢竟擔心長期用藥會有副作用，也希望藉此減輕醫療開支。可惜數個月後，他確診患上虹膜炎，視力更持續下降，經過詳細診斷後，始知道原來銀屑病復發，並且併發眼疾，儘管他再次使用進階藥物，無奈破壞已難修補，他其中一隻眼睛的視力只餘下兩成。

控制不佳 併發共病 為甚麼以皮膚症狀為主的銀屑病，最終奪走了阿豪的視力呢？皮膚科專科醫生何家強指出，銀屑病屬於自身免疫系統疾病，並不單純是皮膚病，身體某些細胞會分泌發炎因子去攻擊其他身體器官，並會併發不同共病︰「例如較常見的銀屑病關節炎、代謝綜合症及心腦血管疾病等，去到像虹膜炎這種眼疾，一旦眼睛結構損毀，就不能百分百復原。」 正因銀屑病的影響可涉及身體不同部位，何醫生勸喻患者切勿延誤治療，盡可能在出現不可逆轉的損害前及早控制，需要時作出進階治療方法，否則愈遲治療，共病風險就會愈高。

以往，治療病情中度至嚴重程度銀屑病，一般會使用到類固醇藥物，不過何醫生指，隨著醫藥技術發展，了解到當中的發病機制，能夠作出針對性治療的生物製劑就順勢而出。 生物製劑 抑制炎症 何醫生舉例，「抗腫瘤壞死因子」是其中一種治療銀屑病的生物製劑類型，能夠瞄準發炎，抑制炎症反應，有助紓緩皮膚及關節病徵；而「白細胞介素17抑制劑」（IL-17）及「白細胞介素23抑制劑」（IL-23）則直接抗衡這些發炎因子，相對而言，IL-23更接近發炎源頭，能夠穩定病情及減低復發風險。

至於患者應選擇哪類生物製劑，何醫生強調必須因應病情而定，例如皮膚症狀比較嚴重，可傾向使用抑制白細胞介素的種類。他補充，接受生物製劑治療前，必須檢查肝、腎功能及隱性肺結核測試，因藥物有機會影響免疫系統而誘發相關疾病。此外，患者亦要留意相關副作用，例如IL-17或增加真菌感染風險（如足癬或女性患者為主的念珠菌感染），以及誘發腸道發炎。 除了使用適合自身病情的藥物，何醫生亦提醒患者切勿如個案中的阿豪般，自行減藥或停藥：「第一，可能會令病情變得嚴重；第二，有機會因此出現耐藥性，日後再次用藥時療效就會相對較差。」

備注 ： 何家強醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應主動與醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。