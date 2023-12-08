健康解碼｜銀屑病關節炎 破壞遠端關節 生物製劑 瞄準皮膚及關節發炎源頭

銀屑病關節炎可以破壞遠端關節，導致手指腳趾紅腫疼痛；醫生在治療時，用藥必須精準，一擊即中，阻截發炎因子。生物製劑是治療嚴重銀屑病關節炎的藥物，但現時生物製劑種類繁多，醫生需因應不同個案需要而為病人作選擇。舉例，一些銀屑病關節炎患者，可能同時出現銀屑病的皮膚徵狀，若他們使用能夠同時針對關節及皮膚徵狀的生物製劑種類，便更合乎治療效益。 特有病徵 須仔細評估 銀屑病屬於自身免疫系統疾病，炎症反應亦可以影響關節，造成銀屑病關節炎，大約三成銀屑病患者受此困擾。風濕病科專科醫生鄧因棋指出，銀屑病關節炎會影響不同位置的關節，例如遠端關節炎及對稱性關節炎，部分則影響中軸位置，徵狀類似強脊性關節炎，甚至會侵蝕關節及使其變形。。

由於銀屑病關節炎的徵狀與部分風濕病科疾病相似，故此診斷上必須多從臨床病徵判斷。鄧醫生舉例，銀屑病關節炎較常影響骨骼連接韌帶的筋腱位置，或手指及腳趾會變得紅腫、指甲也會受到若干程度的影響。此外，大約七成銀屑病關節炎患者先會有皮膚影響，臨床上亦可以依靠病史或家族病史作出判斷。 生物製劑 減炎症反應 除了傳統抗風濕藥物，現時亦有多款生物製劑適合病情嚴重的患者使用，例如抗腫瘤壞死因子、白細胞介素抑制劑17及23等類別。鄧醫生說，發炎因子的分泌，會導致身體的免疫細胞變得活躍，生物製劑的作用就是阻截這些發炎因子，減低炎症出現。至於選擇哪種生物製劑，主要視乎患者病情︰「數據上，三類生物製劑在控制關節炎症上都有療效，如果皮膚徵狀較多，白細胞介素抑制劑的表現就相對較好。」

由於生物製劑會抑壓免疫系統，用以抵抗外來細菌及病毒入侵的屏障變弱，或會引起感染，鄧醫生指開展生物製劑療程之前，患者應接受適當檢查，例如隱性肺結核。用藥期間，則可能因為注射而令針口位置出現反應及有輕微疼痛。 不論是治療銀屑病或是銀屑病關節炎，患者必須保持耐性，一般而言，醫生會於使用生物製劑後頭三至六個月觀察治療反應。部分人或見用藥後病情有所好轉而希望停藥，鄧醫生則認為，現時並沒有指引建議哪些患者適合停藥，如果患者希望減少注射次數或停藥，必須在病情進入緩解期後一段時間才作考慮︰「否則病徵有可能復發，即使重新投入治療，也未必能確保病情能夠迅速受控或療效與停藥前一樣好。」

鄧因棋醫生提醒，銀屑病關節炎有不同治療方案，各有其成效同副作用，患者應同主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。