健康解碼｜銀屑病關節炎 禍及全身皮膚關節 造影診斷與藥物 助控制病情

銀屑病與銀屑病關節炎，總是相互交纏，加上疾病形態百變，往往令病人無所適從：以為是灰甲，原來是牛皮癬甲；關節痛誤以為痛風，怎料是銀屑病帶來的關節炎。有專科醫生指出，認清銀屑病關節炎影響的六個身體範疇及主要徵狀，能協助病友判別病徵並早日求醫。多種藥物如生物製劑等，也是治療選項。

30多歲的羅先生（化名）自十多歲起，手部、大腿及臀部出現紅斑並脫皮，他以為是濕疹，只塗抹低劑量類固醇藥膏治療。直至一天他的膝蓋紅腫熱痛無法走路，最差時要求助急症室，遂決定再求醫尋找病源，才知道紅斑原來是銀屑病的病徵，他其實患上銀屑病關節炎，膝痛亦由此而起。

風濕病科專科王靜嫻醫生說，由於銀屑病關節炎的表現模式千變萬化，不少銀屑病友對病徵認識不足，除了把皮膚病徵與濕疹混淆，部分患者遇上關節病徵也誤以為是痛風等疾病，卻沒想過其實與銀屑病有關。



影響身體六大範疇

王醫生解釋，銀屑病關節炎是免疫系統疾病，錯誤地釋出發炎因子攻擊皮膚、關節等正常器官。她續稱，銀屑病關節炎影響六大範疇：「除了皮膚和關節，第三是筋腱和韌帶，第四是接骨點，亦即筋腱韌帶連接骨骼的位置。第五是脊椎關節，第六是指甲和腳甲。」



皮膚出現紅斑和硬化，以及有皮屑脫落，均是銀屑炎的典型皮膚病徵。王醫生說，研究顯示大約五成銀屑病病人，指甲和腳甲也有徵狀，甲層變厚並脫離甲床，表面下陷有坑紋，亦即俗稱的「牛皮癬甲」，需提高警覺，「如果病人有牛皮癬甲，就會較容易患上銀屑病關節炎。」



除了影響手腳與股骨的關節，王醫生拆解銀屑病關節炎其他表現模式，例如波及筋腱、韌帶及附近的軟組織時，就會發炎腫脹，這亦是不少患者的手指和腳趾紅腫如香腸的原因。另一方面，部分病人發現手肘關節痛，誤以為是勞損而成的「網球肘」，卻原來是韌帶連接手肘的接骨點發炎。更別說背痛容易誤辨為都市病，而忽略真兇有機會是脊椎關節炎。此外，病人患上心臟病和中風等心血管疾病的風險較高。

借助造影 找出發炎源頭

正因為銀屑病關節炎表現狡猾而面目猙獰，醫生問診時要抽絲剝繭，除了詢問病史和臨床檢查，更會借助磁力共振以及超聲波等造影技術，去檢視韌帶、接骨點等位置有否發炎，從而準確診斷真正發病的部位和病因。



上文提及的羅先生，其主診醫生透過磁力共振檢查，發現他的膝蓋關節發炎而非痛風之餘，也有輕微脊椎關節炎，只是後者未演變為痛症。幸而接骨點和筋腱韌帶沒有發炎。再檢視其他病況，例如皮膚的紅斑、明顯的牛皮癬甲、以及肥胖、高血壓高膽固醇，脂肪肝等，屬於典型的銀屑病關節炎。醫生遂處方生物製劑，約四週後膝蓋關節腫痛消退，十二週後皮膚紅斑和關節炎亦復原了。

生物製劑 控制病情

王醫生指出，銀屑病關節炎需用特定藥物，例如口服免疫抑制劑等，止痛藥或消炎止痛藥治標不治本。至於現時廣泛應用的生物製劑，分為多個種類，大部分是皮下注射，可以一石多鳥地治療銀屑病關節炎影響的六大範疇。以「白細胞介素23抑制劑」（IL23）為例，它遏制病人體內的發炎因子：白細胞介素23，令其不再活躍，去控制病情。好處是比傳統藥效快。約需每兩個月注射一次。



王醫生提醒，治療銀屑病關節炎有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。