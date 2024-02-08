健康解碼｜預防長者及長期病患人士出現重症 醫學界籲及早接種XBB疫苗加強劑

天文台指農曆新年前本港天氣會顯著降溫！香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授提醒，冠狀病毒和流感病毒會在天氣寒冷時特別活躍、繁殖得比較快，擔心年長人士或長期病患者一旦感染新冠病毒變異株，演變成重症的風險較高，建議高風險人士應及早接種新一代XBB疫苗加強劑，減低出現重症的機會。 香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授表示，現時社會上比較流行的是XBB變種病毒株及JN.1變種病毒株，兩者都是來自Omicron家族譜系，病毒的傳播速度比較快，但致命性一般，預期病毒每隔兩星期左右便會出現新的變種，雖然新變種的病毒致命性會愈來愈弱，不過對長者的重症風險依然值得關注。

長者一旦感染 有機會需要深切治療 「健康人士感染新冠病毒風險及感染後的症狀比較輕微，好像普通感冒、感染了可能發燒、咳嗽、流鼻水，但是65歲或以上的年長人士，特別是以傳染科的角度來說，最重要是75歲或80歲以上，尤其是有長期病患的長者們，例如曾接受幹細胞移植患者、腎肝移植人士，又或是血癌病人、癌症病人、嚴重糖尿病患者，他們的免疫力較差，一旦感染新冠病毒之後出現重症風險則比較嚴重，會有肺炎情況出現，甚至乎需要進入深切治療部、使用呼吸機協助，最終甚至有死亡風險，所以會建議他們接種XBB疫苗加強劑。」

孔繁毅教授補充說，雖然冠狀病毒也會在夏天時出現，但關鍵是冬天來說，一般對於冠狀病毒和流感病毒會在天氣寒冷時特別活躍、繁殖得比較快，另外當氣溫比較冷時，人在整體上呼吸道的免疫力也會比較低，抵禦力也會比較差，所以感染機會便會高一些，並容易誘發其他長期病患，包括心血管病、中風或其他肺炎的情況，所以要特別小心。 要預防重症的風險，醫學界建議他們接種XBB疫苗加強劑。孔繁毅教授指現時政府已引入兩款XBB疫苗加強劑，包括復必泰及莫德納的mRNA疫苗，兩款均是有效的預防疫苗，若市民過往曾接種復必泰後轉打莫德納加強劑，或曾接種其他滅活的新冠疫苗再轉而接種mRNA疫苗，整體來說保護性都是很好的。

XBB疫苗助提升保護力 減重症風險 「相對接種二價或者原始病毒株的疫苗，市民若改為接種mRNA疫苗，保護力可能是好大概十倍，若果是轉為接種莫德納的mRNA疫苗，研究顯示，整體抗體的免疫力會再高一點。所以我們相信接種兩款的mRNA疫苗的效果都是相若的，都可以有一個很好的保護，幫助市民減低感染風險、避免出現重症，甚至死亡機會。」 除了接種XBB疫苗加強劑外，孔繁毅教授亦呼籲市民，特別在最近數個月內、冬季新冠及流感高峰間，一旦處身室內或人多的地方時都應戴上口罩，例如是乘坐巴士、地鐵時最好都戴上口罩保護自己或其他人，如果在辦公室遇到有同事有身體不適，遇上開會時都可以考慮戴口罩。至於室外地方，孔繁毅教授表示，由於換氣率很高，相對比在負氣壓病房更高，市民一般則毋須戴上口罩。