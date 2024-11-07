健康解碼｜「頑治」抑鬱症 病徵多樣化 新型藥物更針對致病機制

抑鬱症是一種常見的情緒病，但不少人士對此症仍存在錯誤理解，以為可單靠鼓勵患者「睇開啲」來調整心態，便可遠離此症。事實上，抑鬱症是因大腦神經傳遞物質失衡而引起的疾病，需透過適當的治療，方能有效改善病情。有精神科專科醫生指出，現時新一代藥物副作用較少，有助提升患者的藥物依從性，更有效改善病情。 病徵不一 增治療難度 精神科專科醫生林煒指出，抑鬱症患者的情緒會持續低落，對平時喜愛的事物失去興趣及感到疲倦，病徵持續超過2星期，並且影響日常生活。在生理方面，患者會胃口變差、失眠，因而封閉自己、減少外出。在認知能力方面，患者的記性及集中能力會變差，思想較負面。病情嚴重時，他們更可能出現幻聽，及萌生自殺念頭。

抑鬱症隨著患者在不同年齡階段有不同的表達形式，例如兒童患者較常會出現集中力下降的問題，影響學習；長者則較常會有身體症狀（Somatic symptoms）及記憶力下降的問題，出現「假性認知障礙症」（Pseudodementia）；此外，有三分之一的抑鬱症患者會出現焦慮的混合病徵，很多時患者會延誤求醫，增加了治療的難度。 「有抑鬱症研究指出，若不妥善控制病情，不但會增加復發的頻率，更會導致腦部長期出現炎症，令腦細胞受損，增加年長時患上認知障礙症的風險。」林醫生說。因此，及早由醫生介入並展開治療，對增加痊癒的機會非常關鍵。

新型藥物 針對調節血清素多巴胺系統 林醫生表示，若抑鬱症個案已服用多於兩種抗抑鬱藥物、每種藥物服用多於6星期，但治療效果仍欠理想，便可以歸類為「頑治抑鬱症」（Treatment-resistant depression）。「約有3成的抑鬱症患者屬於頑治抑鬱症。此外，亦有患者因受藥物的副作用影響，而不按照醫囑服藥，最終耽誤治療。」為改善患者藥物依從性低的問題，醫生在處方藥物時，亦會多聆聽患者意見，並與他們商討治療方案，包括調節服藥的次數及時間，以及密切監察患者的病情，醫生會根據每位患者對藥物的反應及副作用，適時調整治療用藥，以確保治療效果。

事實上，用於治療抑鬱症的藥物推陳出新，針對不同的致病機制而發展出相應的藥物。例如新一代口服的抗精神病藥物可調節血清素及多巴胺系統，醫生會視乎患者的情況而在原有的抗抑鬱藥物上調較，冀加強療效，以減輕患者抑鬱及焦慮的症狀，改善睡眠質素︰「比起傳統藥物，新一代藥物更能改善患者的精神狀況，有助減少用藥後出現疲態、易怒的情況；亦較少機會出現傳統藥物副作用如體重增加等問題，有助提升患者的用藥依從性。」林醫生補充。

除藥物治療外，家人的支持對抑鬱症患者的康復之路亦非常重要。家人應增加對抑鬱症的理解，減少對患者施加不必要的壓力，亦應提醒患者準時食藥。患者則可進行靜觀練習，有助保持正念，活出快樂人生。 40歲的陳小姐（化名）已患抑鬱症5年，向來服用傳統抗抑鬱藥物，但病情未有明顯改善，情緒仍持續低落及失眠，她更避免外出，放棄自己熱愛的健身運動，被診斷為患上「頑治抑鬱症」。後期陳小姐的病情變差，醫生與陳小姐商討後加入新一代抗精神病藥物加強治療。在用藥後的2、3星期，陳小姐覆診時情緒有明顯改善，更逐漸重拾健身的興趣，亦已重返職場工作。

林煒醫生提醒，抑鬱症的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

精神科專科林煒醫生