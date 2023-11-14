健康解碼｜頭皮屑過多 或為銀屑病作怪 抑制發炎因子 紓緩徵狀

多如雪片的頭皮屑令人困擾，原來這有可能是銀屑病的病徵，連頭皮也呈現厚皮和紅色斑塊。傳統治療銀屑病的藥物，雖能控制病情，但頭皮的徵狀往往難以紓緩。近年新一代的生物製劑針對銀屑病的發炎因子，有助對付較難控制的部位，包括頭皮及指甲等，解決病人煩惱。 皮膚科專科劉顏銘醫生解釋，不少銀屑病友眼見髮線有紅疹，伴隨皮屑掉落，常誤以為患上濕疹或脂溢性皮炎。「通常撥開頭髮，便看見髮際和頭皮也有邊界明顯的紅色斑塊和大量皮屑，才發現其實是銀屑病的病徵。」

易與濕疹或脂溢性皮炎混淆 劉醫生解釋，其實銀屑病的頭皮病徵，與濕疹大有分別，「銀屑病紅斑的邊界，比濕疹的邊界明顯，後者的邊緣較模糊。再者銀屑病斑塊白色鱗屑較厚，濕疹則較痕癢。」 除了頭皮，其他身體部位也難逃銀屑病的魔爪。劉醫生指出，俗稱牛皮癬的銀屑病，屬於免疫系統失調引發的疾病，沒有傳染性，每一千人就有三位患病，推算香港約有2萬名患者，其中紅色的斑塊是最常見的病徵，表面的鱗屑容易脫落，常影響手肘、膝蓋、背部、頭等身體不同位置，部分患者指甲有點狀凹陷。除了影響皮膚和指甲，銀屑病患者也有機會出現共病，「約三成銀屑病病人有銀屑病關節炎，其他共病包括代謝綜合症、心血管疾病及虹膜炎等。」

傳統藥物 各有限制 劉醫生續稱，如果病情輕微通常用外用藥物治療，含有類固醇、維他命D衍生物或焦油成份的藥膏是第一線治療藥物，但類固醇藥膏不可以長期無間斷使用。如病情較為嚴重，受影響部位廣泛的時候，可考慮光學療法、傳統口服藥（包括阿維A酸、甲氨蝶呤及環孢素）、生物製劑等，醫生會按病情選擇合適藥物治療。 然而受銀屑病影響的頭皮，傳統上並沒有針對性的治療方法，一般傳統藥物對於紓緩頭皮病徵的作用有限。再者頭皮被頭髮遮蓋，不少病友塗搽藥膏時，覺得頭髮和頭皮黏濕，日常生活因而感到不便，難以持久使用。即使是坊間含有水楊酸或抗真菌成份的去頭屑洗頭水，也因為並非對症下藥，對付銀屑病帶來的頭屑徒勞無功。

40多歲的洪先生（化名），十多年來均受銀屑病影響身體不同部位，尤其受大量頭皮屑困擾，感到皮屑厚如戴上頭盔，使用外用藥膏也困難重重。他曾服用甲氨喋呤，對付多種銀屑病病徵，可是無助紓緩失控的頭皮情況。其主診醫生遂處方生物製劑，洪先生接受注射後兩星期，頭皮屑減少，皮屑問題終能受控。 生物製劑 改善病情 劉醫生解釋，近年推出的新型生物製劑有多種類型，針對不同的發炎因子，抑制炎症，相比傳統口服藥物成效較佳。以「白細胞介素17抑制劑」（IL17）為例，是其中一種治療銀屑病的新型生物製劑，抑制白細胞介素17發炎因子，控制銀屑病引發的皮膚斑塊和皮屑。

病人使用生物製劑前，需檢查有否患上乙型或丙型肝炎、潛伏肺結核，以及檢驗肝功能和腎功能等，確保沒有潛在疾病或感染。 劉醫生提醒，治療銀屑病有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。