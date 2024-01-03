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健康解碼
2024-01-03 07:30:00
日報

健康解碼｜飲食失調可引起抑鬱症狀 患者需接受不同的治療改善病情

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健康解碼｜飲食失調可引起抑鬱症狀 患者需接受不同的治療改善病情

健康解碼｜飲食失調可引起抑鬱症狀 患者需接受不同的治療改善病情

踏入青春期，不少年輕人都會開始注重身形體重，刻意瘦身節食減肥，15歲的Maggie（化名）便是其中一人。Maggie自小都有追求完美的傾向，自踏入青春期階段更對自己進行嚴格的飲食控制，惟加上學業的壓力和家庭問題影響，Maggie的體重跌至約30公斤的水平，出現飲食失調問題之餘，更開始有抑鬱症狀，最終需入院接受治療。

精神科專科樂芷穎醫生表示，飲食失調常見於年輕女性身上，男女比例約為1比10，嚴重的個案需要入院治療改善營養不良狀況，並透過認知行為治療等方法去學習維持健康的飲食習慣。

 

因欠缺自制力而影響情緒致抑鬱

「飲食失調可分為厭食症、暴食症及狂食症三類等，當中厭食症或暴食症患者都是對自己身體的認知出現了扭曲的概念，厭食症患者體型比較瘦，暴食症患者則未必和正常體型有大分別，因為暴食症患者會在暴食過後做出各種補償行為，例如扣喉、服用瀉藥等。至於狂食症的患者則不會出現補償行為，所以體型會較肥胖，甚至會出現糖尿病等。不同類型的飲食失調症患者，都會因為自己的控制能力不足而對情緒帶來負面影響，所以很多時都有機會同時患上抑鬱症。」

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樂芷穎醫生解釋，抑鬱症是其中一種常見的情緒病，與腦內傳遞物質血清素失調、家族遺傳等因素有關。患者會持續兩個星期或更長時間出現不開心狀態，不過部份患者可能無法直接表達自己的不開心情緒，而是透過身體症狀來反映。當中主要症狀包括長期不開心、負面想法、自責、失去希望感、食慾變化、失眠等；生理上可能出現頭痛、疲勞、腸胃不適，但嚴重者可能伴隨自殘念頭、幻聽或幻覺等症狀，有時需要身邊人留意才能察覺病情。

 

抑鬱症主要靠藥物治療改善症狀

如果患者同時出現抑鬱症問題，醫生則需要額外針對抑鬱症的徵狀處方藥物治療。樂芷穎醫生表示，傳統的抑鬱症治療作用於血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等，目的是改善患者腦部血清素失調的問題，紓緩患者的負面想法及情緒，甚至行動力不足等。不過部份患者對藥物治療的反應一般，亦有部份患者屬於較難治療的類型，即使用兩種或以上的藥物後，病情依然未有明顯改善，需要再配合其他藥物加強療效。

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噴鼻式藥物可增谷氨酸 改善情緒

傳統作用於血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等抗抑鬱藥物，主要是通過抑制原理去減少腦部神經遞質被再吸收，繼而達到改善神經遞質失衡的情況，一般需時約4至6星期才會有明顯效用。近年醫學界發現另一種腦部運作機制，嘗試透過增加谷氨酸釋放，去改善腦神經元之間的連接表現，繼而改善情緒控制。研究指，使用谷氨酸受體調節劑後24小時，便開始起效。而新藥物配合傳統藥物使用的話，治療效果會更好。

樂芷穎醫生表示，新的藥物是以噴鼻形式使用，患者需要於診所或醫院內由醫生處方使用，初期需要每星期用藥2次，及後則可以按情況每星期用藥一次。樂醫生提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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精神科專科樂芷穎醫生

精神科專科樂芷穎醫生提醒飲食失調患者及抑鬱症患者，應及早求醫，透過合適的治療方案改善病情。

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