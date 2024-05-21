健康解碼｜7至9月料將踏入RSV高峰期 專家籲及早預防 保護自己

流感及新冠病毒在本港依然肆虐，香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅教授提醒，呼吸道合胞病毒（RSV）現正處於流行季節，預料個案將持續上升，至7至9月左右將到達高峰期，籲市民切勿掉以輕心。 孔繁毅教授表示，RSV病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，主要透過接觸患者的分泌物、飛沫、受污染的手、食具或物件等傳播。受感染後，一般會先出現上呼吸道症狀，例如流鼻水、嘔吐、喉嚨腫痛及發燒等，隨著病情發展，患者漸漸亦會出現下呼吸道症狀，例如呼吸淺弱、呼吸次數增加、呼吸時出現喘鳴聲及食欲不振等。

RSV 無特效藥可治 孔教授指，雖然RSV的感染症狀與流感相似，但其實兩者並不相同，「RSV的流行季節持續時間較流感長，根據監察數據顯示，RSV感染個案數目一般會在每年3月至4月開始明顯上升，7月至9月左右達感染高峰期。而RSV病毒目前並無針對性抗病毒藥物可用，而且與流感相比，感染RSV而引致併發症及死亡率較流感高。」他特別提醒，60歲以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒皆為RSV感染的高危一族。有研究指，患有哮喘、冠狀動脈疾病、糖尿病、慢阻肺病和心臟病的長者因RSV感染而住院的比率較其他人士高 2至33倍不等。

孔繁毅教授表示，長期病患者一旦感染RSV，可能會令患者本身所罹患的長期病持續惡化。其中本港十分普遍的糖尿病尤其值得關注，糖尿病不但會影響患者的血糖水平，體內的高血糖環境還有機會導致患者的免疫系統失調，以及增加傳染性病原體的致病能力，以致糖尿病患者在感染RSV後，較健康人士更容易出現重症及死亡，還可能引起與代謝系統相關的併發症，如低血糖和酮酸中毒症等，情況嚴重可致昏迷及死亡。 多個國際指引建議接種RSV疫苗 雖然暫時無藥可治RSV，不過香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師表示，近年已有RSV疫苗可用於預防60歲以上人士因感染RSV而引發的下呼吸道疾病。不少國際指引亦因此作出疫苗接種的建議，除了美國疾病管制與預防中心建議60 歲或以上長者接種一劑RSV疫苗，全球哮喘防治創議 (GINA)於2024年發佈指引，建議60歲或以上的長者及哮喘患者應接種RSV佐劑疫苗，預防RSV感染，減輕上呼吸道及下呼吸道症狀。蘇曜華藥劑師解釋，於RSV疫苗中添加佐劑，能提高接種者的免疫反應，產生更持久的免疫反應，增強對RSV感染的保護力。