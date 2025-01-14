健康解碼｜RSV伺機爆發 長者及慢性疾病患者高危 農曆新年前 接種RSV疫苗 安心拜年

送龍迎蛇，大時大節期間當然不想生病，然而正值冬季，上呼吸道感染個案有升無減，除了大家熟悉的季節性流感，呼吸道合胞病毒（RSV）感染同樣不能忽視。事關長者及慢性疾病患者（哮喘、慢阻肺病、心臟病及糖尿病）感染RSV後，不僅出現重症風險較高，甚至會惡化原有病情。有醫生指出，過年期間家庭聚會較多，建議高危群組在此之前接種RSV疫苗，提升自身保護力。 醫管局上月尾公布，公立醫院平均每日求診人數超過5,000人次，當中不乏上呼吸道感染個案，部分長者或長期病患人士更出現氣喘等較嚴重併發症。除了季節性流感，預期RSV感染個案亦會有所增加。

比起流感，RSV無疑較為陌生，惟它的「殺傷力」絕對不容忽視，尤其對於長者及慢性疾病患者而言，有較大機會併發重症及死亡風險。 農曆假期前後 料RSV感染個案增加 呼吸系統科專科譚子雋醫生指出，RSV主要透過直接接觸患者分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播，隨著農曆新年前後，市民家庭聚會或外遊頻繁，預期相關感染個案將會上升。 以港人近年經常造訪的英國為例，當地政府就預計今年會被RSV、流感及新冠肺炎夾擊，必須盡早接種相關疫苗加強保護。譚醫生亦認同，尤其長者及慢性疾病人士，可在接種流感疫苗同時，或趁農曆新年假期之前，及早接種RSV疫苗。

長者及慢性疾病人士之所以需要「重點關注」，主要與他們在感染後入院、出現重症及會令原有病情惡化有關。譚醫生引述研究指，感染RSV長者較多出現喘鳴及呼吸困難等症狀，住院、甚或需要入住加護病房的機會也較高；而感染RSV而住院的60歲以上哮喘患者，逾半人病情隨之惡化；慢阻肺病患者也不遑多讓，他們感染後的住院機率比健康人士高出13.4倍。至於心臟病及糖尿病患者，同樣會在感染後病情轉差，並會出現更嚴重併發症。 全球哮喘防治創議建議 接種RSV佐劑疫苗 保護自己與家人 正因如此，醫學界就建議上述高危人士盡早接種RSV疫苗。美國疾病管制與預防中心表示，未曾接種RSV疫苗的75歲或以上患者，或60至74歲高危人士，應在RSV季節來臨前接種一劑RSV疫苗；全球哮喘防治創議（GINA）則建議，60歲或以上的長者及哮喘患者接種RSV佐劑疫苗；美國糖尿病協會、美國心臟協會及美國臨床學會也建議相關患者盡早接種。

譚子雋醫生補充，如長者及慢性疾病患者欲接種RSV疫苗，可向其主診醫生諮詢自身感染RSV的風險及接種詳情，在農曆年前預早規劃相關安排。

呼吸系統科專科譚子雋醫生