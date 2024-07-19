健康解碼｜RSV風險評估流動車走入社區 免費評估 做好預防 共抗感染高峰期

近月香港出現不少呼吸道合胞病毒（RSV）感染個案，就連「歌神」張學友也因感染而要暫停演唱會。正值7至9月這個RSV感染高峰期，大家又是否知道自己感染病毒風險有多高嗎？為了提高市民大眾對感染的警覺，有醫療機構就出動「RSV風險評估流動車」，為市民提供免費評估及給予預防措施建議，加強對病毒的防護。
高危群組染病 或致併發症
RSV病毒可以透過飛沫傳播，一旦感染或會出現流鼻水、咳嗽及頭痛等症狀，一般屬於輕微，然而長者及長期病患者感染後，就可能會出現重症。醫學界指出，60歲以上長者，特別是患有長期病患，包括慢阻肺病、哮喘、糖尿病及心臟病等，以及免疫系統不全人士，感染後或導致併發症，甚或要入院接受治療。
要預防感染RSV病毒，最有效方法是接種疫苗。現時，市面上有相關疫苗可供接種。數據顯示，60歲及以上人士，以及患有一種慢性疾病人士（慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎病）接種後，可抵抗RSV病毒所引致的下呼吸道疾病分別逾8成及9成。
及早接種疫苗 減感染風險
哪些人士應該盡早接種呢？根據「全球哮喘防治創議」（GINA）、「全球慢性阻塞性肺病倡議組織」（GOLD）及「美國疾病防控中心」（CDC）指引，年滿60歲以上的長者，尤其本身患有哮喘及慢阻肺病等共病人士，應該盡早接種；患有心臟或肺部疾病之長者，以及免疫能力低下人士、居住於安老院或長期護理設施的人士，也應接種疫苗，加強防護。
及早認識病毒及了解自身感染風險，有助我們提前做好準備，預防重症。有見及此，有醫療機構於7月16日至25日期間，會安排「RSV風險評估流動車」遊走港九及新界各區，為60歲以上人士及照顧者，免費提供RSV風險評估，屆時並會有專業醫護人員駐場。現場更會有詳細RSV資訊介紹，以及提供實用的預防措施建議，助大家提高對病毒的防備。