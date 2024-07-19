健康解碼｜RSV風險評估流動車走入社區 免費評估 做好預防 共抗感染高峰期

近月香港出現不少呼吸道合胞病毒（RSV）感染個案，就連「歌神」張學友也因感染而要暫停演唱會。正值7至9月這個RSV感染高峰期，大家又是否知道自己感染病毒風險有多高嗎？為了提高市民大眾對感染的警覺，有醫療機構就出動「RSV風險評估流動車」，為市民提供免費評估及給予預防措施建議，加強對病毒的防護。

高危群組染病 或致併發症

RSV病毒可以透過飛沫傳播，一旦感染或會出現流鼻水、咳嗽及頭痛等症狀，一般屬於輕微，然而長者及長期病患者感染後，就可能會出現重症。醫學界指出，60歲以上長者，特別是患有長期病患，包括慢阻肺病、哮喘、糖尿病及心臟病等，以及免疫系統不全人士，感染後或導致併發症，甚或要入院接受治療。