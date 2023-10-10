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健康解碼
2023-10-10 07:30:00
日報

【健康解碼】嚴重中風 心房顫動係元兇 新型薄血藥大減中招風險

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【健康解碼】嚴重中風 心房顫動係元兇 新型薄血藥大減中招風險

不少市民知道心房顫動(房顫)容易引發中風，卻未必得悉背後的嚴重性，比一般中風更兇險：約一半房顫中風的病人，有機會病發後全身癱瘓。可是房顫卻因為病徵「深藏不露」，容易被忽視，宜定期找家庭醫生檢查身體，早日診斷及治療。確診房顫後，服用新型口服抗凝血藥(薄血藥)，可以有效預防中風。更有新型薄血藥具備「逆轉針劑」，如解藥般在緊急情況盡速止血，保護病患。

心臟科專科黃品立醫生解釋，房顫在香港的普及率由百分之一至千分之一不等，按年齡組別而定。另一方面，65歲以上長者病發率約7%。再者，房顫病人罹患中風的機會，比一般人高出三至四倍，嚴重中風的危機亦大增。

五成房顫中風   或全癱傷殘

「全港約四分之一中風病人，中風原因來自房顫。最危險的是，這些由房顫引發的中風，往往比一般中風嚴重得多。50%因房顫而中風的病人有機會完全癱瘓，嚴重傷殘甚至死亡，因此及早診治顯得更為重要。」黃醫生說。

房顫之所以與中風息息相關，在於房顫的病理。房顫即是心跳節奏有問題，心臟無法穩定及規律地跳動，既造成心律不正，同時血液未能完全從心房泵出，從中積聚並形成血塊，若隨着血管流往腦部，有機會堵塞血管並引致腦中風。

黃醫生指出，房顫最典型徵狀包括心跳、胸口翳痛、暈眩、氣喘與冒冷汗等，但不足20%房顫病人出現病徵。「因此最有機會及早發現房顫的方法，就是定期檢查身體，每一年找家庭醫生把脈及量度血壓。期間醫生若懷疑病人有房顫跡象，會轉介病人進行心電圖檢查，去確認是否患病。」

病徵隱形  難察覺

他補充，血壓高是心房顫動最主要病因之一，建議有房顫家族史，或本身患有高血壓、高膽固醇及糖尿病等房顫高危因素的病人，考慮每年找家庭醫生檢查身體，包括心電圖檢查。
萬一病人確診房顫，醫生診治時先審視病人身體狀況，如果病人本身有高膽固醇及糖尿病等，會協助病人由基本做起，控制膽固醇和血糖至合適水平。此外，亦會處方口服抗凝血藥物(薄血藥) ，避免血塊形成並預防中風。

黃醫生續指，傳統薄血藥華法林(Warfarin)容易與中藥及其他藥物及食物相沖，引致凝血速度失控。每年香港都發生不幸病例，病人服用中草藥後，疑因藥物相沖影響凝血效果，引發腦出血致命。以數據而言，過往服用華法林的本地病人，因嚴重出血入院甚至死亡的案例，接近4%至5%。而且病人需要定時抽血去調校用藥劑量，如非必要，此藥現已甚少採用。

新型薄血藥   具備逆轉針劑

至於近年盛行的新型薄血藥，借助遺傳及分子工程學日新月異的技術發展，與其他藥物及食物相沖的機會極低，而且配備固定劑量毋須再作調校，更可以準確地令到凝血速度，減慢至防止中風及血塊形成所需要的正確水平。有研究顯示，新型薄血藥有效減低兩、三成至一半中風機會，嚴重出血機會亦可減至少於千分至萬分之一，相對於華法林，實在安全得多。

部分新型薄血藥，更配備恍如解藥的「逆轉針劑」。黃醫生解釋，逆轉針劑效用儼如車輛的安全帶及氣囊般保護病人，若病人需要迅速止血，也有解藥可用。例如在突發情況，像進行緊急手術時，使用逆轉針劑後，只需一分鐘已可中和薄血藥藥效，把原本的抗凝血功能逆轉，以便盡快止血。解藥效力維持24小時，之後醫生可按情況，讓病人重新服用新型薄血藥，繼續發揮預防中風的功效。

黃醫生提醒，房顫治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

心臟科專科黃品立醫生

心臟科專科黃品立醫生

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