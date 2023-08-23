【健康解碼】痱滋舌癌易混淆 扁桃腺癌有上升趨勢 幕後黑手有機會係HPV感染

說到痱滋，無論說話、進食以至喝水，也感到痛楚又苦惱。然而痛處未算痛，萬一「痱滋」愈來愈痛又遲遲不退，甚至無故出血兼喉嚨痛，那就可能是舌癌先兆。原來感染HPV（人類乳頭瘤病毒）有機會導致其他HPV相關頭頸癌，尤其是口咽癌（包括舌根位置的癌症），其中男性患病機會較高。

痱滋惱人，往往希望盡快消退。可是萬一「痱滋」持續數星期，樣子像白色或紅色斑塊，體積比一般痱滋大，長在舌頭、舌邊或舌根，出現潰瘍並滲血。同時舌頭疼痛灼熱，而且很難移動，就有可能並非尋常痱滋，而是舌癌。

煙酒一直被視爲舌癌主要高危因素，但原來不煙不酒，感染HPV亦有可能導致舌根及扁桃腺癌。不少醫學研究，均指出近年來口咽癌（扁桃腺及舌根）有明顯上升趨勢，而且與HPV感染有著密切關係，甚至很有可能超越長期吸煙飲酒成為最大風險因素。雖然初期癌症可透過手術切除腫瘤，不過很多時候需要放射性治療甚至化療作為輔助治療，或會出現言語障礙、飲食困難等後遺症。

HPV 如何導致口咽癌等頭頸癌

舌根及扁桃腺癌屬於其中一種口咽癌，有機會由HPV誘發。坊間以為HPV只是女性獨有，實屬誤解，其實男女均有機會感染HPV。平均每兩位男士，便有一位有機會感染HPV，再者只有少數男性感染後，可以產生足夠抗體。

HPV透過性接觸傳染，可經由口交傳染，令性器官、口腔和喉嚨等部位均有機會感染病毒。有口交習慣的人士，有更高風險感染與HPV相關的舌癌、口腔癌和口咽癌，其中以男性患病機會較高。即使使用避孕套，也未能全面預防感染HPV。美國疾病控制和預防中心（CDC）發現，在美國有70%口咽癌與HPV感染相關，已超越子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。除此之外，一些綜合研究亦顯示，約有四分之一喉癌與HPV感染有關。

男性更高風險 潛伏期可達數十年

至於在香港，男性感染舌癌、口腔癌和口咽癌風險，比女性更高。香港癌症資料統計中心數據顯示，於2020年，本港舌癌、口咽癌和口腔癌新症數目，男性比女性多出50%。值得注意的是，接近八成口咽癌個案為男性患者，而且男性個案有上升趨勢，2020年比2010年增加超過一倍。



HPV病毒已知種類超過200種，高危類型會引致癌症，其中引發口咽癌及口腔癌為HPV 16。另外HPV 16 和33則是喉癌常見病因。研究顯示，口腔HPV感染可潛伏長達10至30年才出現癌變徵狀。目前口腔癌等頭頸癌並沒有常規檢查，難以於癌變發現並作出針對治療。美國疾病控制和預防中心（CDC）建議，男女雙方共同接種HPV疫苗，早日預防感染。如口腔内出現不尋常病徵，亦應及早尋求醫生幫助，及早作出針對性治療。

HPV感染及相關疾病的預防與治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。