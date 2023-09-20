【健康解碼】老年黃斑病變 重挫視力隨時致盲 四招挑選治療方案

眼前景象扭曲變形，甚至視野中央出現黑點，可能是老年黃斑病變的先兆。有專科醫生提醒，病人一旦出現病徵，應把握時間盡早求診，以免延誤病情令視力永久受損。在多種治療方法中，患者宜按照病情，並考慮藥物安全療效等四項因素，去選擇合適的治療方案。

眼科專科霍頌天醫生解釋疾病由來：「黃斑點位於視網膜中央，細胞最密集的區域。隨着年齡增長，殘留的代謝物於黃斑點底部積聚，令細胞退化及受損，形成老年黃斑病變。」

分為乾濕兩種 長者高危

霍醫生續稱，老年黃斑病變屬於退化性疾病，分為乾性和濕性兩種。「乾性意指代謝物在黃斑點底部形成疣，損害細胞並令視力逐步退化。」濕性則源自血管滲漏，或者新增血管出血，危險之處在於有機會急速惡化及破壞視力。病徵包括視物景像扭曲變形，視野中央變得黑暗出現黑點等。

即使病變屬乾性，視力下降速度比濕性慢，卻有可能演變為濕性，因此患者不可掉以輕心。除了年長，吸煙及心血管疾病也是發病高危因素。有病人疑惑何時是老年黃斑病變治療黃金期，霍醫生強調沒有黃金期這回事，提醒患者需盡快求診，及早挽回視力。

若屬中等程度的乾性老年黃斑病變，霍醫生說，口服黃斑維生素是治療方案之一，去延緩病情。此外，美國食品藥物管理局近年審批了一種新藥，有助減慢乾性老年黃斑病變引致的細胞退化。

然而治療濕性老年黃斑病變，則需於眼睛的玻璃體注射藥物。霍醫生解釋，傳統於眼內注射抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)藥物，以減少血管增生和滲漏。患者需要首三個月進行每月一次的起始治療療程，然後因應治療效果制定下一步的療程，患者可以選擇「個人化進取性」或「需要時接受注射」其中一種治療方案。首年平均需要注射七針，其後注射次數會逐步減少。

雙抗注射 雙管齊下

至於新一代雙抗(Dual Inhibition)眼內注射藥物治療帶給病人另一選擇。霍醫生指出，雙抗治療猶如雙管齊下，透過藥物同時抑制血管內皮生長因子(VEGF)以及血管生成素-2(ANG-2)，去截擊兩種致病途徑，且令到血管壁更為鞏固，減少血管滲漏，有望更有效地控制病情。研究顯示，在起始治療後，接近八成病人約三至四個月才注射一次，已可維持療效。

趙先生(化名)患上濕性老年黃斑病變，病類屬於「息肉狀脈絡膜血管病變」(PCV)，亦即脈絡膜的血管增生成息肉狀，滲血並影響視力，是亞洲區常見病種。本來此症可借助光動力療法治療，然而趙先生的息肉狀血管太接近視神經，光動力療法或會損害神經線。其主診醫生遂改用「雙抗眼內注射」，趙先生接受起始治療後，病情得以改善，半年後也沒有復發。

定期檢查 對症下藥

霍醫生說，患者在選擇治療方案時，最重要是衡量藥物的安全性、成效及持久性，以及治療費用等四項因素，後者更應考慮長遠注射藥物的次數，而不是每劑的價錢，「例如藥費較便宜，但注射次數較頻密，可能需要更多治療費。」他補充，起始治療以每月持續用藥的方式，即時遏止病情惡化直至受控，有助鞏固日後的療程，因此患者應準時接受注射。

此外，阿姆斯靳方格表(Amsler Grid)亦有助檢查視力，把方格表移至眼前三十厘米距離，輪流蓋着左右眼，凝視中間黑點，如有近視或老花需先佩戴眼鏡才檢查。若發現線條扭曲或中央有黑點，有可能出現老年黃斑病變。

霍醫生提醒，老年黃斑病變治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。