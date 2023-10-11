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健康解碼
2023-10-11 07:30:00
日報

【健康解碼】銀屑病關節炎多發年輕患者 及早使用生物製劑應對

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【健康解碼】銀屑病關節炎多發年輕患者 及早使用生物製劑應對

銀屑病與關節炎存在密切的關係，皆因銀屑病屬於一種慢性自身免疫系統疾病，不但會攻擊皮膚，連關節也受到波及。大部份銀屑病關節炎會在患者年輕時發病，此病所誘發的疼痛不適感對他們的生活、工作表現、社交等均受到影響。一名30歲、熱愛游水運動的男士早前確診患有銀屑病，病情迅速影響全身，導致其皮膚狀況出現劇變，對游水亦感到卻步，甚至因而影響睡眠質素。未幾，他在確診兩年後，再發現手指出現腫痛、發炎的情況，被診斷患有銀屑病關節炎。

風濕病科專科醫生陳昭慧醫生指出，大約三成銀屑病患者會有機會出現銀屑病關節炎，他們大部份由銀屑病衍生而致。因此，銀屑病患者需要多加留意關節炎的病徵，例如：關節出現紅、腫、熱，甚至可能影響脊椎。陳醫生續指，患者一旦出現背痛、腰痛的情況，尤其是在休息及晚上時感到痛楚且持續超過三個月，便可能與關節發炎有關，建議及早向醫生求醫。

嚴重可致關節變型

銀屑病關節炎大部份會在患者年輕的時候病發；就銀屑病而言，出現的症狀可能在臉部等顯眼位置，對患者的社交造成影響，而且皮膚會出現痕癢、紅腫，一旦累及關節炎，病情嚴重更可能會導致關節變形，影響活動能力。

故此，銀屑病關節炎需要及早應對，以減低病情對患者生活質素的影響。陳醫生指出，目前銀屑病關節炎的治療方法多元化，但需要視乎患者病情，例如：皮膚發炎、腰椎發炎或指炎，每種治療方法都略有不同。一般而言，會處方舒緩藥物，例如消炎藥物、消炎止痛藥、傳統口服免疫抑制劑、或新式的生物製劑。

生物製劑針對發炎因子

目前生物製劑相比傳統口服免疫抑制劑，例如：甲氨蝶呤、環孢素的分別在，生物製劑能夠針對性抑制發炎因子，例如腫瘤壞死因子（TNF）、IL17、IL23，這些發炎因子都經過證實與銀屑病關節炎有關，目前亦有相應的生物製劑能夠有效抑制。另外，現時亦有口服藥物針對JAK、PDE4發炎因子。

陳醫生指出，如果患者主要受皮膚影響為主，治療選擇包括藥膏、照光治療、傳統口服免疫抑制劑，或生物製劑。如果部份病者患有周邊關節炎，可先試用傳統口服免疫抑制劑，假如發炎控制不理想可考慮生物製劑。至於如有脊椎炎，傳統口服免疫抑制劑的成效有限，可能會及早選擇用生物製劑應對。

陳昭慧醫生提醒，以上內容僅供參考，檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

風濕病科專科醫生陳昭慧醫生

風濕病科專科醫生陳昭慧醫生

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