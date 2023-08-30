【健康解碼】HPV引發頭頸癌 男性響警號

提起HPV(Human Papillomavirus 人類乳突瘤病毒)，公眾多會想起子宮頸癌，以為只跟女性有關。然而HPV亦會感染口腔等位置，演變成頭頸癌。男性更是頭頸癌高危一族，香港每三個頭頸癌新症，就有兩位是男性患者。要預防HPV感染並引發癌症，注射疫苗是其中一個選擇。

看似陌生的頭頸癌，其實是上呼吸道和上消化道癌症的統稱，按病情於患者臉部到頸部不同位置，長出惡性腫瘤。常見頭頸癌種類包括口腔癌、口咽癌、鼻咽癌與咽喉癌等。大約九成頭頸癌腫瘤類型，屬於鱗狀細胞癌，來自頭部與頸部黏膜表面的鱗狀細胞發生病變。

頭頸癌最為人熟悉的高危因素，包括吸煙、酗酒和年長，因此不少人認為煙酒不沾，就能逃過頭頸癌魔爪，卻忽略了HPV(人類乳頭瘤病毒)感染，亦是頭頸癌發病主要因素之一。

頭頸癌新症 男多於女

HPV主要經由性接觸傳染，在性行為期間，病毒接觸到皮膚傷口、黏膜或體液而感染，性器官、口腔和喉嚨等部位均有機會「中招」。雖然人體能夠自動清除HPV，但若長期持續感染而無法全數清除，就有機會因HPV感染而引發癌症。

另一方面，頭頸癌個案在香港有上升趨勢，而且男性新症遠多於女性。像2020年每3個新症，就有2位是男性，反映男性屬高危一族。單是本港口咽癌新症，有8成患者為男性。

此外，今年有資料分析顯示， 本港每五名口腔及口咽癌患者，就有一人感染HPV。而且與HPV相關的頭頸癌患者相對年輕，亦較多為非吸煙或酗酒者。至於引致頭頸癌的HPV類型，包括HPV 16、18、31、33及35，當中以HPV 16最常見，佔HPV相關的頭頸癌個案總數九成至九成半。

在美國，HPV相關的口咽癌個案逐年遞增，已超越子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。而且全球男性患上HPV相關頭頸癌的發病率，遠高於女性。

扁桃腺癌 HPV主流

與HPV相關的頭頸癌常見臨床症狀，包括頸部淋巴腫脹，這代表癌細胞已經轉移。其中口咽原發位置腫瘤的體積，可能會較細小，常見於扁桃腺或舌根，甚至需要透過正電子掃描等影像分析工具，尋找原發位置。

原來扁桃腺細胞，與子宮頸細胞的組成甚為類似，容易受HPV持續感染，並惡化成扁桃腺癌。

有研究指出，HPV相關扁桃腺癌個案在中港台地區成為主流。中國有65%扁桃腺癌個案，與HPV有關，台灣亦高達75%。近日有資料顯示，本港高達6成扁桃腺癌個案與HPV相關，反映扁桃腺癌與HPV有密切關係。然而扁桃腺癌早期徵狀不明顯，待出現扁桃腺腫脹、單側喉嚨痛等癌變先兆，卻因症狀與扁桃腺發炎相似，容易被忽略。

扁桃腺癌屬於頭頸癌其中一種。治療與HPV相關的頭頸癌，先以手術切除腫瘤。再視乎病情，考慮進行術後輔助電療或化療；或者原發性電療，有需要再加上化療。治療反應普遍理想，與HPV相關的頭頸癌，三至五年治癒存活率超過八成。

疫苗與預防

HPV感染並沒有針對的治療方法，因此及早預防HPV至為重要。HPV可透過接種疫苗預防，美國疾病預防及控制中心(CDC)建議，9至12歲男女童已可接種HPV疫苗。

預防及治療頭頸癌有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。