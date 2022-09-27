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健康
2022-09-27 21:56:42

健康3.0數碼體驗館 三大互動專區體驗健康未來

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健康3.0數碼體驗館

新冠疫情令大眾更加關於健康，而科技的進步亦使我們更容易監測自己的健康狀況。醫療科技不斷普及化，如果想體一下這些科技帶來的便利，不妨到One Bupa舉辦的「健康3.0數碼體驗館」，還可以玩遊戲免費獲得專屬健康英雄NFT作品。

 

未來醫學專區

健康3.0數碼體驗館分開三部分，包括未來醫學專區、預防醫學專區及日常健康Fun區。未來醫學專區顧名思義可以體驗人工智能和流動科技等結合而成的醫學應用，例如Bupa Eyelnspect健康透視眼，在檢查眼底的同時配合人工智能，可實時偵多達139種眼睛以至心血管疾病，評估有關風險；AI Selfie Nostic則可以透過自拍照，推算BMI、白內障風險、分析皮膚健康狀況和牙齒亮白度；Health.Me2智能手錶及醫療測量儀器，可以將血氧、脈搏、體溫等數據即時上傳至雲端，即時提供全面健康記錄及圖表分析，照顧者能夠隨時得知長者健康狀況；平台亦可應因數據即時跟進異常情況，主動聯絡使用者，也可向醫護人員諮詢意見。

AI Selfie Nostic體驗區 AI Selfie Nostic AI Selfie Nostic Remote Health Monitoring 數碼一站式診所

預防醫學專區

大多數人都會在30歲之後開始注重健康，體驗館在預防醫學專區便特設「304050」健康資訊光影隧道，一次看清各年齡層的健康危機，為未來生活做好規劃，防患於未然。同時設有本土味濃的LED燈金句牆飾，打卡一流。

LED燈金句牆飾

LED燈金句牆飾極度搶眼，但更重要是對面的光影隧道。

日常健康Fun

日常健康Fun區則集娛樂與健康資訊於一身，我要做「世一」車神要一邊踏單車一邊「攝取」營養豐富食物，並避開對健康無益食物；營養常識問答比賽就要迎戰5條日常飲食營養問題，提升健康常識認知；未來機械醫師就要於手術枱前按指示為病人麻醉、做手術及縫針等。完成遊戲除了可以賺取健康積Fun，玩畢所有遊戲更可進入「健康元宇宙」免費獲得專屬健康英雄NFT作品一幅！作品可以存放於本地初創企業DTTD推出的NFT手機錢包，數量有限，送完即止，仲唔快啲去玩？

我要做「世一」車神 營養常識問答比賽 未來機械醫師 健康元宇宙 健康元宇宙

多場講座活動

除了以上體驗，體驗館還有健康主題市集以及由專家舉行的工作坊和講座，有興趣不妨參與。

健康工作坊 (講者及主題)

日期

時間

講者簡介

工作坊主題及內容

102

15:00 – 17:00

費詠琪小姐

念識有限公司創辦人及董事

運用積木作創新思考、溝通及解難

109

15:00 – 17:00

香薰治療師分享香薰治療的知識及經驗

 

專家講座 (講者及主題)

日期

時間

講者簡介

主題及內容

928

13:00- 13:30

梅康信先生

保柏香港董事總經理

醫健科技生態的創新與發展

13:30-13:50

Mr. Chris Barford

Data & Analytics lead, Partner at EY HK Financial services Advisory

 

Mr. Brad Scheepers

APAC Data & Analytics Principal, AIA Group

 

Mr. Anthony Ng

Head of Strategy and Chief of Staff, Bupa Hong Kong

 

主持人

馬兆鏗先生

Director, Head of Business Development and Ecosystem, Livi Bank

醫療科技新動向：自我健康監測

13:50 – 14:20

林志文先生

ClinicOne行政總裁

人工智能、機器學習與醫療科技

929

12:45-13:30

劉祉鋒先生

綠惜地球創辦人及總幹事

 

Dr. Mark Watson

Senior Managing Director & Head of ESG Advisory, Asia Pacific Strategy and Communications

 

麥嘉晉先生

水耕細作創辦人及行政總裁

 

主持人

Christel Escosa

Creative Consultant and Content DirectorCreative Consultant and Content Director, The New Moon

Future ready with “Climate Anxiety”

13:30 – 14:00

陳叡霆先生

Comedi Health Technology聯合創辦人及行政總裁

多元護理方案

15:00 – 15:30

羅國勇博士

香港理工大學機械工程系客席副教授

懸浮粒子對肺部健康的影響：哮喘及肺癌

930

13:00-13:30

 

周一醫生

卓健醫療服務有限公司執行醫務總監

後疫症時期的精神健康與心理韌性

13:30 – 14:00

費詠琪小姐

念識有限公司創辦人及董事

樂高® 認真玩® 提升企業健康

14:00 – 14:20

王任輝先生

保柏香港銷售渠道及策略總監

職場的秘密能量機：員工健康福祉

14:20 – 14:40

葛立忻先生
眼舍聯合創辦人

一夜好眠

14:40-15:00

程敏女士

Complion Solutions 執行董事

員工健康為本的醫健經濟

15:00-15:30

羅國勇博士

香港理工大學機械工程系客席副教授

室內空氣及臭氧對小朋友的健康影響

101

11:00-12:00

Jeremy Hung

Founder & Head of Film Programs

 

Matthew Leung

Head of Mentorship Program

 

Norawee Kaweepati

Student Artist

 

Anya Saha

Student Artist

電影製作與精神健康：從本港青少年角度探討疫症的影響

15:00 – 15:45

成雅莉女士

凝心知友青年大使

我的精神健康倡議之路

103

13:00-13:30

林爵賢先生

騰訊雲港澳台及國際業務部業務拓展總監

解構「健康3.0」雲端科技

104

13:00-13:30

羅國勇博士

香港理工大學機械工程系客席副教授

從空氣質素開始，建構人寵友善生活空間

13:30-14:00

王鍵基先生

OneDegree策略夥伴開發經理

寵物保險全接觸

105

13:00 – 13:45

林璟毅先生

Checkout.com香港區銷售主管

 

鄭東彪先生

微信支付業務拓展助理總監

 

凌龍
Deputy Head of Business Development, Livi Bank

 

主持人

陳肇殷先生
保柏香港用戶體驗設計及管理主管

數碼醫保支付新體驗

13:45 – 14:15

張家俊先征

DTTD 技術總監

新興支付模式崛起：加密貨幣

106

13:00 – 13:20

翁毅康先生
ClinicOne業務發展主管

 

招展如女士

相達生物科技總經理

 

梁立慧博士

倍靈科技行政總裁

 

主持人

劉宇揚醫生

卓健醫療西醫醫務總監

醫健轉型：邁向個人化的時代

13:20 – 13:40

龔榮權先生

保泰人壽保險有限公司商務總監

 

郭彥麟先生

OneDegree聯合創辦人及行政總裁

 

Anthony Ng

Google HK

 

Moderator:

Ms. Michelle Chan, Co-Chair, InsurTech/ AI & Big Data, FinTech Association of Hong Kong; and Co-Founder & Managing Partner of The Phygital

保險與科技

107

13:00-14:00

龍文慧女士

譚仔國際集團首席營銷及數碼官

 

周僖敏女士

Animoca Brands戰略合作總監

 

梁韻靈博士

保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監

 

主持人

水嘉偉先生 

Good Cause Digital 創辦人及總監製

NFT營銷策略新視野

14:00-14:20

連炳坤先生

DTTD 共同創辦人及行政總裁

首個NFT電子錢包創作者與研發者的新時代

14:20-14:45

陳宇文先生

保柏香港總經理

跨越保險的醫健未來

109

11:30-12:15

啊之女士

Coolminds凝心知友青年大使

創意藝術如何幫助年青人與他人連繫

12:30-13:15

啊彼女士

Coolminds凝心知友青年大使

創意藝術如何幫助年青人與他人連繫

 

健康3.0數碼體驗館

日期：2022927日至109

地點：中環皇后大道中59-65號泛海大廈地下及1

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