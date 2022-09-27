健康3.0數碼體驗館 三大互動專區體驗健康未來

新冠疫情令大眾更加關於健康，而科技的進步亦使我們更容易監測自己的健康狀況。醫療科技不斷普及化，如果想體一下這些科技帶來的便利，不妨到One Bupa舉辦的「健康3.0數碼體驗館」，還可以玩遊戲免費獲得專屬健康英雄NFT作品。

未來醫學專區

健康3.0數碼體驗館分開三部分，包括未來醫學專區、預防醫學專區及日常健康Fun區。未來醫學專區顧名思義可以體驗人工智能和流動科技等結合而成的醫學應用，例如Bupa Eyelnspect健康透視眼，在檢查眼底的同時配合人工智能，可實時偵多達139種眼睛以至心血管疾病，評估有關風險；AI Selfie Nostic則可以透過自拍照，推算BMI、白內障風險、分析皮膚健康狀況和牙齒亮白度；Health.Me2智能手錶及醫療測量儀器，可以將血氧、脈搏、體溫等數據即時上傳至雲端，即時提供全面健康記錄及圖表分析，照顧者能夠隨時得知長者健康狀況；平台亦可應因數據即時跟進異常情況，主動聯絡使用者，也可向醫護人員諮詢意見。