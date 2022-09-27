健康3.0數碼體驗館 三大互動專區體驗健康未來

新冠疫情令大眾更加關於健康，而科技的進步亦使我們更容易監測自己的健康狀況。醫療科技不斷普及化，如果想體一下這些科技帶來的便利，不妨到One Bupa舉辦的「健康3.0數碼體驗館」，還可以玩遊戲免費獲得專屬健康英雄NFT作品。
未來醫學專區
健康3.0數碼體驗館分開三部分，包括未來醫學專區、預防醫學專區及日常健康Fun區。未來醫學專區顧名思義可以體驗人工智能和流動科技等結合而成的醫學應用，例如Bupa Eyelnspect健康透視眼，在檢查眼底的同時配合人工智能，可實時偵多達139種眼睛以至心血管疾病，評估有關風險；AI Selfie Nostic則可以透過自拍照，推算BMI、白內障風險、分析皮膚健康狀況和牙齒亮白度；Health.Me2智能手錶及醫療測量儀器，可以將血氧、脈搏、體溫等數據即時上傳至雲端，即時提供全面健康記錄及圖表分析，照顧者能夠隨時得知長者健康狀況；平台亦可應因數據即時跟進異常情況，主動聯絡使用者，也可向醫護人員諮詢意見。
預防醫學專區
大多數人都會在30歲之後開始注重健康，體驗館在預防醫學專區便特設「30、40、50」健康資訊光影隧道，一次看清各年齡層的健康危機，為未來生活做好規劃，防患於未然。同時設有本土味濃的LED燈金句牆飾，打卡一流。
日常健康Fun區
日常健康Fun區則集娛樂與健康資訊於一身，我要做「世一」車神要一邊踏單車一邊「攝取」營養豐富食物，並避開對健康無益食物；營養常識問答比賽就要迎戰5條日常飲食營養問題，提升健康常識認知；未來機械醫師就要於手術枱前按指示為病人麻醉、做手術及縫針等。完成遊戲除了可以賺取健康積Fun，玩畢所有遊戲更可進入「健康元宇宙」免費獲得專屬健康英雄NFT作品一幅！作品可以存放於本地初創企業DTTD推出的NFT手機錢包，數量有限，送完即止，仲唔快啲去玩？
多場講座活動
除了以上體驗，體驗館還有健康主題市集以及由專家舉行的工作坊和講座，有興趣不妨參與。
健康工作坊 (講者及主題)
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日期
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時間
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講者簡介
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工作坊主題及內容
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10月2日
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15:00 – 17:00
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費詠琪小姐
念識有限公司創辦人及董事
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運用積木作創新思考、溝通及解難
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10月9日
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15:00 – 17:00
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香薰治療師分享香薰治療的知識及經驗
專家講座 (講者及主題)
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日期
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時間
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講者簡介
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主題及內容
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9月28日
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13:00- 13:30
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梅康信先生
保柏香港董事總經理
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醫健科技生態的創新與發展
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13:30-13:50
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Mr. Chris Barford
Data & Analytics lead, Partner at EY HK Financial services Advisory
Mr. Brad Scheepers
APAC Data & Analytics Principal, AIA Group
Mr. Anthony Ng
Head of Strategy and Chief of Staff, Bupa Hong Kong
主持人
馬兆鏗先生
Director, Head of Business Development and Ecosystem, Livi Bank
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醫療科技新動向：自我健康監測
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13:50 – 14:20
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林志文先生
ClinicOne行政總裁
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人工智能、機器學習與醫療科技
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9月29日
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12:45-13:30
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劉祉鋒先生
綠惜地球創辦人及總幹事
Dr. Mark Watson
Senior Managing Director & Head of ESG Advisory, Asia Pacific Strategy and Communications
麥嘉晉先生
水耕細作創辦人及行政總裁
主持人
Christel Escosa
Creative Consultant and Content DirectorCreative Consultant and Content Director, The New Moon
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Future ready with “Climate Anxiety”
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13:30 – 14:00
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陳叡霆先生
Comedi Health Technology聯合創辦人及行政總裁
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多元護理方案
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15:00 – 15:30
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羅國勇博士
香港理工大學機械工程系客席副教授
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懸浮粒子對肺部健康的影響：哮喘及肺癌
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9月30日
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13:00-13:30
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周一醫生
卓健醫療服務有限公司執行醫務總監
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後疫症時期的精神健康與心理韌性
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13:30 – 14:00
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費詠琪小姐
念識有限公司創辦人及董事
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樂高® 認真玩® 提升企業健康
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14:00 – 14:20
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王任輝先生
保柏香港銷售渠道及策略總監
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職場的秘密能量機：員工健康福祉
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14:20 – 14:40
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葛立忻先生
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一夜好眠
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14:40-15:00
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程敏女士
Complion Solutions 執行董事
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員工健康為本的醫健經濟
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15:00-15:30
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羅國勇博士
香港理工大學機械工程系客席副教授
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室內空氣及臭氧對小朋友的健康影響
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10月1日
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11:00-12:00
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Jeremy Hung
Founder & Head of Film Programs
Matthew Leung
Head of Mentorship Program
Norawee Kaweepati
Student Artist
Anya Saha
Student Artist
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電影製作與精神健康：從本港青少年角度探討疫症的影響
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15:00 – 15:45
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成雅莉女士
凝心知友青年大使
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我的精神健康倡議之路
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10月3日
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13:00-13:30
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林爵賢先生
騰訊雲港澳台及國際業務部業務拓展總監
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解構「健康3.0」雲端科技
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10月4日
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13:00-13:30
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羅國勇博士
香港理工大學機械工程系客席副教授
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從空氣質素開始，建構人寵友善生活空間
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13:30-14:00
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王鍵基先生
OneDegree策略夥伴開發經理
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寵物保險全接觸
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10月5日
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13:00 – 13:45
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林璟毅先生
Checkout.com香港區銷售主管
鄭東彪先生
微信支付業務拓展助理總監
凌龍
主持人
陳肇殷先生
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數碼醫保支付新體驗
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13:45 – 14:15
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張家俊先征
DTTD 技術總監
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新興支付模式崛起：加密貨幣
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10月6日
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13:00 – 13:20
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翁毅康先生
招展如女士
相達生物科技總經理
梁立慧博士
倍靈科技行政總裁
主持人
劉宇揚醫生
卓健醫療西醫醫務總監
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醫健轉型：邁向個人化的時代
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13:20 – 13:40
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龔榮權先生
保泰人壽保險有限公司商務總監
郭彥麟先生
OneDegree聯合創辦人及行政總裁
Anthony Ng
Google HK
Moderator:
Ms. Michelle Chan, Co-Chair, InsurTech/ AI & Big Data, FinTech Association of Hong Kong; and Co-Founder & Managing Partner of The Phygital
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保險與科技
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10月7日
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13:00-14:00
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龍文慧女士
譚仔國際集團首席營銷及數碼官
周僖敏女士
Animoca Brands戰略合作總監
梁韻靈博士
保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監
主持人
水嘉偉先生
Good Cause Digital 創辦人及總監製
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NFT營銷策略新視野
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14:00-14:20
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連炳坤先生
DTTD 共同創辦人及行政總裁
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首個NFT電子錢包創作者與研發者的新時代
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14:20-14:45
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陳宇文先生
保柏香港總經理
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跨越保險的醫健未來
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10月9日
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11:30-12:15
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啊之女士
Coolminds凝心知友青年大使
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創意藝術如何幫助年青人與他人連繫
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12:30-13:15
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啊彼女士
Coolminds凝心知友青年大使
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創意藝術如何幫助年青人與他人連繫
健康3.0數碼體驗館
日期：2022年9月27日至10月9日
地點：中環皇后大道中59-65號泛海大廈地下及1樓