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健康
2024-10-30 16:00:00

健身器械用法｜訓練手臂二頭肌留意手肘位

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訓練二頭的須留意手肘關節要對準器械的轉軸，否則易有不適感。

訓練二頭的須留意手肘關節要對準器械的轉軸，否則易有不適感。

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初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手。當中訓練二頭的的相信是較易理解的一個，但仍須留意手肘關節要對準器械的轉軸，否則易有不適感；另外，器械在二頭肌發力的全程都可提供張力，因此動作應使用手肘關節整個活動範圍，而不像啞鈴般只曲到90度。另外，二頭肌和三頭肌器械都會有不同起始角度的款式，可加強刺激肌肉的不同部分，所以健身室有提供的話，不妨全部都使用。

器械二頭肌彎舉重點是手肘對準轉軸，手臂平貼軟墊，才不會手臂屈曲與器械不同步。

器械二頭肌彎舉重點是手肘對準轉軸，手臂平貼軟墊，才不會手臂屈曲與器械不同步。

健身訓練｜器械二頭肌彎舉

  1. 首先要設定好座椅高度，好讓上臂可以平貼軟墊，而手肘可對準器械轉軸。調較合適重量。
  2. 保持挺胸收腹姿勢，雙手約肩闊、手心向自己捉住手把，手腕全程保持中立位，勿向內屈或向外反。
  3. 維持身體穩定，二頭肌發力將重量提起，手肘由引直位置開始屈曲到最盡處，然後慢慢放鬆返回起始點。
  4. 手臂屈曲時呼氣，放鬆時吸氣。重複動作8至12次為一組，做3組。

註：有類似器械針對三頭肌，要點相同但動作相反，在此不贅。

手臂肌肉訓練｜二頭肌健身搣甩「拜拜肉」

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器械三頭肌撐體也可同時訓練到胸肌。

器械三頭肌撐體也可同時訓練到胸肌。

健身訓練｜器械三頭肌撐體

  1. 首先設定好座椅高度，使器械手把高度與肩同高。站起，調整合適重量，然後捉住手把利用身體重量壓下，同時坐下。
  2. 背部緊貼背墊，維持挺胸收腹沉肩姿勢，繼續捉住手把，手臂放鬆讓重量使手臂自然屈曲。
  3. 留意保持沉肩，三頭肌發力將手把向下壓至手臂伸直但勿鎖死手肘，然後慢慢放鬆返回起始位置。
  4. 手臂伸直時呼氣，放鬆時吸氣。重複動作8至12次為一組，做3組。

 

胸肌及手臂三頭肌訓練椅上加強上半身避免跌倒減受傷風險

手部拉筋｜前臂伸展（am730製圖） 手部拉筋｜前臂伸展（am730製圖） 手部拉筋｜前臂伸展（am730製圖） 手部拉筋｜前臂伸展（am730製圖） 手部拉筋｜前臂伸展（am730製圖）

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