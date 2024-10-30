手臂肌肉訓練｜二頭肌健身 搣甩「拜拜肉」

無論是男士想增強氣力，還是女士要搣甩「拜拜肉」，鍛煉手臂都可以幫到手。從鍛煉中可以增加肌肉募集，身體懂得叫更多肌肉去完成你想做的動作，短期有力量加強的效果；而持續訓練之下，肌肉有所增長，肌力亦會增加。針對女士方面，鍛煉三頭肌讓其變得收緊，就不會在揮手時出現贅肉搖擺的情況。不過要提醒一下，如要消脂的話，應該做帶氧運動，而非「練邊度減邊度」。

手臂肌肉主要有上臂的二頭肌(俗稱老鼠仔)、三頭肌，以及前臂的腕屈肌群和腕伸肌群。我們可以利用不同工具或自身體重等去完成訓練。今次先講二頭肌的訓練：