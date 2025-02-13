健身教練「軟骨受損」反覆積水 新式手術傷口小、恢復快

任何蹲跳運動都要考慮自身身體條件，以及是否經過適當訓練，如果要進行蹲舉負重訓練或比較費力的跳躍訓練，建議經由合格專業人士引導，可避免關節或韌帶軟骨傷害。

一次性關節鏡軟骨植入手術 術後復健兩個月恢復良好

安南醫院骨科主任張伯羣表示，軟骨植入物經細胞處理後，成功固定在病灶處，僅留下2個約1公分大小的手術傷口。手術後，邱先生立即開始復健；手術1個月後，關節已沒有明顯腫脹滲液；手術2個月後，邱先生已可開始做蹲舉動作且未感疼痛。後續安排磁力共振追蹤病灶，植入物依舊安穩固定於病灶，手術前骨水腫的現象亦不復見。

關節軟骨受損及退化難治療 新式手術傷口小、恢復快

張伯羣主任提及，關節軟骨受損及退化是相當棘手的問題，也是骨科學界致力於突破和解決的課題。因為軟骨再生能力較其他組織弱，病灶也有可能因反覆使用而擴大或惡化，如何及時且有效治療、阻斷病灶進展至關重要。目前針對軟骨再生有多種手術，其中最新的一次性軟骨植入手術，適用於較深且單一或面積不大的軟骨缺損，優點包括：一次性手術、傷口較小、固定能力較佳、症狀恢復較快，且不需從正常軟骨挖取大面積軟骨組織。